Больше овощей и никакого мяса: Ким Кардашьян честно рассказала о питании своей семьи

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда разоткровенничалась с поклонниками

Ким Кардашьян – личность открытая, готовая всегда делиться не только аутфитами, но и своими инсайтами и жизненным опытом с поклонниками. В этот раз звезда разоткровенничалась в Twitter на такую актуальную тему, как питание. Причем мама 4-х детей упомянула не только о своих кулинарных предпочтениях. Она рассказала и том, каких принципов в рационе придерживается, когда речь идет о шестилетней Шорт, пятилетнем Сейнте, двухлетней Чикаго и восьмимесячном Псалме.

Норт и Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким поведала, что в последнее время вся ее семья перешла на вегетарианский режим. Так, 39-летняя бизнесвумен призналась, что сама она ест в основном растительную пищу. "Больше никакого мяса", – добавила звезда. На вопрос, придерживаются ли ее дети такого же режима, она ответила утвердительно. Правда, добавила, что Норт – пескетарианка.

Как известно, такой режим питания подразумевает отказ от употребления в пищу мяса, но допускает в рационе рыбу и морепродукты. Также пескетарианцы могут добавлять в рацион молоко, яйца и кисломолочные продукты, помимо продуктов растительного происхождения.

Ким и вся ее семья любит растительную пищу (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, недавнее фото семейного завтрака Ким, Канье и детей только подтверждает слова знаменитой красавицы. На столе видно фрукты и ягоды, орехи, а также овощи и мюсли.

Напомним, недавно также Ким и Канье "повели" поклонников в святая святых – их семейный особняк. Они дали откровенное интервью журналу Architectural Digest, а также показали каждый уголок дома. По словам супругов, они сами продумывали все детали интерьера, работая с профессиональными дизайнерами. Теперь их дом напоминает оазис "чистоты и света" и полностью удовлетворяет вкусы и потребности всей семьи.

Детей звезда старается кормить правильно (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Кто-то может задаться вопросом о трудностях воспитания четырех маленьких детей в такой нетронутой кремовой обстановке, но Ким и Канье быстро указывают, что дом в высшей степени благоприятен для детей. Выше семья изображена в комнате, посвященной исключительно гигантской, подобной морскому существу мягкой скульптуре, созданной художницей Изабель Роуэр. На вопрос, является ли эта комната игровой или это просто художественная инсталляция, Канье возражает: "Все, что мы делаем, это художественная инсталляция и игровая комната", – пишет издание.