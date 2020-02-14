Ким Кардашьян сверкнула стройными ногами и нижним бельем в юбке с экстремальным разрезом

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда порадовала "горячим" луком

Ким Кардашьян вновь громко заявила о себе в сети с помощью необычного наряда. Знаменитость показала новый образ, в котором ей удалось выглядеть весьма соблазнительно и в то же время стильно. Ким надела серую закрытую блузу с длинными рукавами, а также юбку с бантом на талии и высоким разрезом. Дополнили наряд крупные серьги необычной формы, очки, а также полупрозрачные босоножки с серебристыми ремешками на высоком каблуке. Волосы звезда собрала на макушке и заплела в косу.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким сидит на диване в своей гардеробной перед выходом на улицу. Фото получилось весьма "горячим", в том числе и благодаря позе Кардашьян. Из-за ракурса она сверкнула не только своими стройными ногами, но и нижним бельем. "Божественна", "Вау", "Очень красивая", "Ты невероятная", "Я люблю тебя" – посыпались на Ким комплименты от многочисленной армии фанатов.

К слову, их количество в последнее время "перевалило" за отметку 160 миллионов. В честь такого успеха 39-летняя звезда даже сделала отдельный пост. Она опубликовала фото со своей младшей сестрой Хлое Кардашьян и написала: "160 миллионов! Я люблю вас, ребята".

Ким и Хлое (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама Ким появилась в черном гольфе, с ярким макияжем и той же прической. А Хлое позирует в черном топе и полосатом жакете. Почему Ким решила отметить успех "сестринским" фото, непонятно. Возможно, чтобы увеличить таким образом число поклонников самой 35-летней Хлое. Она, в отличие от Ким, может похвастаться всего лишь 104 миллионами преданных поклонников.

К слову, опережает всех сестер из знаменитой династии Кайли со своими 162 миллионами. За ней и Ким следует Кенданн Дженнер – у модели на данный момент 122 миллиона фолловеров. А меньше всего instagram-подписчиков у 40-летней Кортни Кардашьян. Мама знаменитых сестер набрала количество поклонников в сети около 32 миллионов.