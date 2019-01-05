Осторожно, горячо: Каменских показала "сочные" фото в купальнике

Настя Каменских в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Украинская певица после окончания Х-фактора отправилась отдыхать на море

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно поразила фанатов соблазнительными формами, опубликовала свежие снимки с отдыха. После новогодних праздников и окончания шоу Х-фактор, в котором Каменских была судьей певческого шоу, артистка отправилась отдыхать в теплые края. Горячие снимки в мини-бикини на пляже артистка опубликовала в Instagram-историях.

На снимках артистка показала идеальную, "сочную" фигуру в открытом мини-бикини черного цвета.

Настя Каменских в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Каменских показала, как отдыхает — классические фото бассейна, шезлонга, занятий в спортзале.

Instagram-истории Насти Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Следует напомнить, что ранее Настя Каменских похвасталась жарким фото в бикини. Популярная певица Настя Каменских показала короткое видео, на котором она красуется в черном купальнике-бикини. Пляжными кадрами артистка поделилась на странице в Instagram.

Интересно, что продюсер Насти, Потап также находится в теплых краях– артист умчался встречать Новый год в Египет. Он похвастался фото из отеля курортного Шарм-эль-Шейха. Также Алексей Потапенко показал вид с балкона своего номера, откуда открывается впечатляющий пляжный пейзаж.

Ранее Настя Каменских оставила для поклонников вдохновляющее праздничное пожелание, правда, сделала это с некоторым опозданием. Мотивирующие строки артистка сопроводила соблазнительным фото в бархатном платье у рояля.

Напомним, что Настя Каменских впечатлила зрителей шоу "Х-фактор -9" появлением в смелом наряде, подчеркивающем ее стройные формы. На финале проекта она покрасовалась в блестящем платье с оригинальной прической и стильными аксессуарами.

Видео: РБК-Украина