"Разорвали в хлам": как Потап встретил новый год (фото + видео)

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Алексей Потапенко устроил "влажный пляжный движ" на популярном курорте

Популярный украинский музыкант и продюсер Потап, который не так давно озадачил сеть странным стишком, показал, как встретил 2019 год.

Так, судя по видео и фото, которые Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram, он вместе с другими участниками группы MOZGI устроили "влажный пляжный движ" на известном египетском курорте Шарм-эш-Шейх.

"Мы сегодня пели на трех языках для самой интернешнл аудитории и разорвали в хлам. Спасибо всем. Все, теперь в заслуженный vacation. Thanks for everything, let’s go further", - написал Потап на своей странице.

MOZGI в Шарм-эш-Шейхе (фото: instagram.com/realpotap)

Конечно же, исполнитель выложил несколько видео с выступления в Taj Mahal.

Видео: instagram.com/realpotap

А еще Потап показал "новогодний шарм". Правда, на этом фото самого Алексея нет. Но снимок вышел очень трогательным.

"Новогодний шарм" (фото: instagram.com/realpotap)

Ну, а в своем новогоднем видеообращении Потап поблагодарил всех, кто ходит на его концерты, и призвал украинцев "стараться быть хорошими".

"Ведь быть г@вном так легко... А вы будьте хорошими людьми!" - сказал Алексей.

Новогоднее обращение Потапа (видео: instagram.com/realpotap)

