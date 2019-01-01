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"Разорвали в хлам": как Потап встретил новый год (фото + видео)

Lite » Культура 01.01.2019 - 14:11
"Разорвали в хлам": как Потап встретил новый год (фото + видео)
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Алексей Потапенко устроил "влажный пляжный движ" на популярном курорте

Популярный украинский музыкант и продюсер Потап, который не так давно озадачил сеть странным стишком, показал, как встретил 2019 год. 

Так, судя по видео и фото, которые Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram, он вместе с другими участниками группы MOZGI устроили "влажный пляжный движ" на известном египетском курорте Шарм-эш-Шейх.

"Мы сегодня пели на трех языках для самой интернешнл аудитории и разорвали в хлам. Спасибо всем. Все, теперь в заслуженный vacation. Thanks for everything, let’s go further", - написал Потап на своей странице.

&quot;Разорвали в хлам&quot;: как Потап встретил новый год (фото + видео)

MOZGI в Шарм-эш-Шейхе (фото: instagram.com/realpotap)

Конечно же, исполнитель выложил несколько видео с выступления в Taj Mahal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Sharm el Sheikh! #mozgi

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Видео: instagram.com/realpotap

А еще Потап показал "новогодний шарм". Правда, на этом фото самого Алексея нет. Но снимок вышел очень трогательным.

&quot;Разорвали в хлам&quot;: как Потап встретил новый год (фото + видео)

"Новогодний шарм" (фото: instagram.com/realpotap)

Ну, а в своем новогоднем видеообращении Потап поблагодарил всех, кто ходит на его концерты, и призвал украинцев "стараться быть хорошими".

"Ведь быть г@вном так легко... А вы будьте хорошими людьми!" - сказал Алексей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#happynewyear

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Новогоднее обращение Потапа (видео: instagram.com/realpotap)

Ранее мы писали о том, что Алексей Потапенко откровенно высказался о Насте Каменских.

Мама Насти Каменских прокомментировала отношения артистки с Потапом "Хорошие ребята": Потап показал свою "приветливую" команду
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