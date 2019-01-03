"Дарите радость": шикарная Каменских оставила "смелое" пожелание на Новый 2019 год

Поклонники также оценили роскошный вечерний образ Каменских
Настя Каменских оставила свое теплое новогоднее пожелание немного с опозданием, так как большинство звезд поздравили своих поклонников с Новым 2019 годом намного раньше. И все же оставленное на instagram-страничке пожелание украинской поп-дивы от этого хуже не стало.
Каменских пожелала своим подписчикам быть смелее в новом году и не бояться перемен, которые должны служить вдохновением для невероятного успеха в 2019 году.
"Друзья, всех с Новым 2019 годом! Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен — пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед — навстречу самому прекрасному будущему. Ваша NK", — душевно поздравила своих фанатов Каменских.
При этом звезда опубликовала под пожеланием фото, на котором она позирует в роскошном вечернем платье из бархата. Прическа уложена в крупные локоны. Из аксессуаров — моносерьга.
Новогодняя Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники певицы с благодарностью приняли ее пожелания, а также отметили, что их любимица выглядит потрясающе.
"Спасибо за поздравление", — благодарит sophiia_12.
"Спасибо за такие теплые слова", — поддерживает _merkulova_oksana_
"И Тебя, Анастасия, с Наступившим Новым Годом! Перестать мечтать невозможно, когда смотришь на Твои фото", — восхищается diadia104.
"Как же Насте идет этот образ", — отмечает viktoria_karakash.
"Шикарна", — пишет veronikatmi.
"Очень красивая", — соглашается mel_angelina_09.
Отметим, ранее Настя Каменских призналась, кто создает ей образы. Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью LITE.
Также Каменских высказалась о создании нового дуэта.
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