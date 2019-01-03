Настя Каменских похвасталась жарким фото в бикини

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала снимок с отдыха в теплых краях

Популярная певица Настя Каменских показала короткое видео, на котором она красуется в черном купальнике-бикини. Пляжными кадрами артистка поделилась на странице в Instagram.

В ролике звезда идет по песку и мило улыбается на камеруакцентируя внимаие на стройной фигуре. На заднем фоне можно отчетливо рассмотреть пальмы и небольшие домики-бунгало.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Интерессно, что продюссер Насти, Потап также находится в теплых краях – артист умчался встречать Новый год в Египет. Он похвастался фото из отеля курортного Шарм-эль-Шейха. Также Алексей Потапенко показал вид с балкона своего номера, откуда открвается впечатляющий пляжный пейзаж.

Ранее Настя Каменских оставила для поклонников вдохновляющее праздничное пожелание, правда, сделала это с некоторым опозданием. Мотивирующие строки артистка сопроводила соблазнительным фото в бархатном платье у рояля.

Напомним, что Настя Каменских впечатлила зрителей шоу "Х-фактор -9" появлением в смелом наряде, подчеркивающем ее стройные формы. На финале проекта она покрасовалась в блестящем платье с оригинальной прической и стильными аксессуарами.

К слову, Настя Каменских попала под шквал критики из-за чересчур активной мимики во время исполнения рождественской песни. Композицию звезда спела под аккомпанемент фортепиано.