"Все лучшее сразу": Каменских возбудила сеть откровенным нарядом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фанаты певицы в восторге

Популярная украинская певица Настя Каменских возбудила сеть новым откровенным нарядом, который примерила на финал песенного конкурса "Х-фактор". Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на опубликованном видео видно, что Настя Каменских позирует в блестящем и откровенном платье. Дополнить образ решили элегантным колье с серьгами и оригинальной прической.

Видео: Настя Каменских в откровенном наряде (instagram.com/kamenskux)

Обратим внимание, что наряд исполнительницы стал причиной настоящего восхищения со стороны ее поклонников.

"Египетская царица. Как всегда, восхитительна. Все лучшее сразу", - сказала пользователь Дарья Васина.

"Какая шикарная прическа и платье", - подчеркнула юзер Кристина Модилгиани.

"Ты похожа на Клеопатру. Я угадала?", - поинтересовалась пользователь Галина Макарова.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настю Каменских уже высмеяли за излишнюю мимику на праздничных видео.

До этого Каменских показалась в необычном образе на финале шоу "Х-фактор". Певица выбрала для решающего вечера украшеный золотом кафтан и необычные колоски, имитирующие большие афрокосички.

Недавно мы писали о том, что мама Насти Каменских призналась, что никогда не жалела о том, что не начала сольную карьеру.

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Видео: РБК-Украина