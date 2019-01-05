Обережно, гаряче: Каменських показала "соковиті" фото в купальнику

Настя Каменських в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Українська співачка після закінчення Х-фактора вирушила відпочивати на море

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно вразила фанатів спокусливими формами, опублікувала свіжі знімки з відпочинку. Після новорічних свят і закінчення шоу Х-фактор, в якому Каменських була суддею співочого шоу, артистка відправилася відпочивати на пляж. Гарячі знімки в міні-бікіні на пляжі артистка опублікувала у Instagram-історіях.

На знімках артистка показала ідеальну, "соковиту" фігуру у відкритому міні-бікіні чорного кольору.

Настя Каменських в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Каменських показала, як відпочиває — класичні фото басейну, шезлонга, занять у спортзалі.

Instagram-історії Насті Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Слід нагадати, що раніше Настя Каменських похвалилася жарким фото в бікіні. Популярна співачка Настя Каменських показала коротке відео, на якому вона красується в чорному купальнику-бікіні. Пляжними кадрами артистка поділилася на сторінці в Instagram.

Цікаво, що продюсер Насті, Потап також знаходиться в теплих краях – артист поїхав зустрічати Новий рік в Єгипет. Він похвалився фото з готелю курортного Шарм-ель-Шейха. Також Олексій Потапенко показав вид з балкона свого номера, звідки відкривається вражаючий пляжний пейзаж.

Раніше Настя Каменських залишила для шанувальників надихаюче святкове побажання, правда, зробила це з деяким запізненням. Мотивуючі рядки артистка супроводила спокусливим фото в оксамитовій сукні у рояля.

Нагадаємо, що Настя Каменських вразила глядачів шоу "Х-фактор -9" появою в сміливому вбранні, що підкреслює її стрункі форми. На фіналі проекту вона покрасувалася у блискучій сукні з оригінальною зачіскою і стильними аксесуарами.

Відео: РБК-Україна