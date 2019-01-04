"Лучше, чем у Ким": Настя Каменских у бассейна поразила соблазнительными формами 

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала соблазнительные формы возле бассейна на отдыхе в теплых краях

Зимние каникулы звезд уже начались, Светлана Лобода улетела со старшей дочкой на острова, Потап проводит отпуск в Египте, Игорь Ласточкин в Израиле, Катя Осадчая и Юрий Горбунов тоже отправились в теплые края.

Недавно Настя Каменских, популярная украинская певица и судья шоу Х-фактор, тоже поделилась свежими короткими видео с отпуска, в своих stories Instagram она попозировала на фоне пальм, белоснежного песка и волн в миниатюрном купальнике. А ее фото в аккаунте в купальнике возле бассейна, вызвало бурю эмоций у подписчиков.

Фото: Шикарная фигура Насти Каменских взбудоражила воображение поклонников (instagram.com/kamenskux)



Кадр, который Настя добавила в свои фото впечатлил поклонников удачным ракурсом и тем, какие аппетитные у певицы формы. Настя коротко подписала свое фото, не сообщив где же она предпочла отдохнуть после новогодних праздников.

"Мы начали наш отпуск", - немногословно написала звезда под фото.

Фаны тут же отреагировали на новую публикацию и осыпали фигуру Насти комплиментами. Практически все подписчики пришли ко мнению, что западным звездам далеко до фигур украинских артисток, в частности формы Настя заставят позавидовать саму Ким Кардашьян.

Скриншот: комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Нашим дамам вставлять имплантанты не требуется, у них и так попа как у Ким";

"Шикарный вид";

"Каменская СУПППЕР";

"Мечта";

"По-моему, Ким нервно курит в сторонке";

"Супер Анастасия!!!";

"Крепкий орешек";

"Красота";

"Супер фигура";

"Шикарная киска! У тебя попа лучше, чем у Ким", - написали певице поклонники.

Напомним, что мы писали о том, какие пожелания остаила Настя Каменских своим подписчикам в новом году.

Отметим, ранее Настя Каменских призналась, кто создает ей образы. Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью LITE.

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