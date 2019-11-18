ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 09:37
Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Пара стала соведущими полуфинала самого танцевольного проекта страны

Катя Осадчая и Юрий Горбунов неразлучны дома, в путешествиях и часто на работе. Мало того, что они трудятся на одном канале и даже являются соведущими нескольких популярных проектов, то во время полуфинала Танцев со звездами 2019 они встретились в прямом эфире. Теледива заменила в "голд руме" отсутствующую Тину Кароль. Фото вместе с женой Юрий поделился в Instagram.

На семейно-рабочем снимке шоумен и его вторая половинка лучезарно улыбаются в камеру. Катя блистает в черном платье с люрексом и внушительным декольте. Макияж – сдержанный с акцентом на выразительные глаза, а прическа – гладко уложенные локоны с трендовым аксессуаром – заколкой. Правда, потом ее локоны уложены в естестенные локоны уже без украшения.

К слову, Юрий объяснил, отсутствие Тины на полуфинале – певица уехала в Лондон на день рождение сына Вениамина.

Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Півфінал Танців з зірками, моя спів ведуча моє кохання - Катя Осадча! Тіночка в Лондоні, святкує День народження сина!" - трогательно подписал он кадр с женой.

"Необычайно душевный": папа Кати Осадчей разоткровенничался о зяте и внуках

  • Такi щирi та справжнi!
  • Катя - це Ваша найкраща і неперевершена ведуча. У Вас ідеальний тандем
  • Гарнющі
  • Вы классные! Счастья вам огромного
  • Супер!
  • Обожаемая пара
  • Я вас обожнюю. Ви пара супер
  • С любимыми людьми и эфир веселее. Вы настоящие профессионалы!
  • Вы очень классные

Скриншот комментариев

Позже и Катя опубликовала эффектные совместные кадры с мужем. На них можно без труда рассмотреть ее роскошный наряд с внушительным декольте до талии и высоким разрезом до бедра, а также длинным шлейфом от MilaNova. В качестве обуви – открытые босоножки с тонкими ремешками.

Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019

Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

В "сториз" Юрий и Катя записали короткое видео для поклонников. Ведущая даже не сдержалась и поцеловала мужа на глазах у подписчиков.

"Юра, воскресенье и мы вместе", - обратилась Катя к мужу. "А что ты тут делаешь? И где Тина Кароль? Это же Танцы со звездами! Здесь не должно быть Осадчей!" - театрально удивился Юрий. "Я же твоя жена!" - напомнила Катя и поцеловала мужа.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая очаровала осенней совместной прогулкой с сыном Иваном.

Королева стиля: Катя Осадчая похвасталась идеальным осенним выходом Стильная парочка: элегантная Осадчая и Горбунов блистают на светском событии
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь