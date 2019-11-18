Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Пара стала соведущими полуфинала самого танцевольного проекта страны

Катя Осадчая и Юрий Горбунов неразлучны дома, в путешествиях и часто на работе. Мало того, что они трудятся на одном канале и даже являются соведущими нескольких популярных проектов, то во время полуфинала Танцев со звездами 2019 они встретились в прямом эфире. Теледива заменила в "голд руме" отсутствующую Тину Кароль. Фото вместе с женой Юрий поделился в Instagram.

На семейно-рабочем снимке шоумен и его вторая половинка лучезарно улыбаются в камеру. Катя блистает в черном платье с люрексом и внушительным декольте. Макияж – сдержанный с акцентом на выразительные глаза, а прическа – гладко уложенные локоны с трендовым аксессуаром – заколкой. Правда, потом ее локоны уложены в естестенные локоны уже без украшения.

К слову, Юрий объяснил, отсутствие Тины на полуфинале – певица уехала в Лондон на день рождение сына Вениамина.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Півфінал Танців з зірками, моя спів ведуча моє кохання - Катя Осадча! Тіночка в Лондоні, святкує День народження сина!" - трогательно подписал он кадр с женой.

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Такi щирi та справжнi!

Катя - це Ваша найкраща і неперевершена ведуча. У Вас ідеальний тандем

Гарнющі

Вы классные! Счастья вам огромного

Супер!

Обожаемая пара

Я вас обожнюю. Ви пара супер

С любимыми людьми и эфир веселее. Вы настоящие профессионалы!

Вы очень классные

Скриншот комментариев

Позже и Катя опубликовала эффектные совместные кадры с мужем. На них можно без труда рассмотреть ее роскошный наряд с внушительным декольте до талии и высоким разрезом до бедра, а также длинным шлейфом от MilaNova. В качестве обуви – открытые босоножки с тонкими ремешками.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

В "сториз" Юрий и Катя записали короткое видео для поклонников. Ведущая даже не сдержалась и поцеловала мужа на глазах у подписчиков.

"Юра, воскресенье и мы вместе", - обратилась Катя к мужу. "А что ты тут делаешь? И где Тина Кароль? Это же Танцы со звездами! Здесь не должно быть Осадчей!" - театрально удивился Юрий. "Я же твоя жена!" - напомнила Катя и поцеловала мужа.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая очаровала осенней совместной прогулкой с сыном Иваном.