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Осадча з екстремальним декольте зачарувала появою з Горбуновим на Танцях з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 09:37
Осадча з екстремальним декольте зачарувала появою з Горбуновим на Танцях з зірками 2019
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Пара стала співведучими півфіналу найтанцювальнішого проекту країни

Катя Осадча та Юрій Горбунов нерозлучні вдома, в подорожах і часто на роботі. Мало того, що вони працюють на одному каналі і навіть є співведучим декількох популярних проектів, то під час півфіналу Танців з зірками 2019 вони зустрілися у прямому ефірі. Теледіва замінила в "голд румі" відсутню Тіну Кароль. Фото разом з дружиною Юрій поділився в Instagram.

На сімейно-робочому знімку шоумен і його друга половинка променисто посміхаються в камеру. Катя блищить в чорній сукні з люрексом і глубоким декольте. Макіяж – стриманий з акцентом на виразні очі, а зачіска – гладко укладені локони з трендовим аксесуаром – шпилькою. Правда, потім її локони були укладені у природні хвилі вже без прикаси.

До речі, Юрій пояснив, відсутність Тіни на півфіналі – співачка поїхала в Лондон на день народження сина Веніаміна.

Осадча з екстремальним декольте зачарувала появою з Горбуновим на Танцях з зірками 2019

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Півфінал Танців з зірками, моя спів ведуча моє кохання - Катя Осадча! Тіночка в Лондоні, святкує День народження сина!" - зворушливо підписав він кадр з дружиною.

"Надзвичайно душевний": тато Каті Осадчої розговорився про зятя і онуків

  • Такі щирі та справжні!
  • Катя - це Ваша найкраща і неперевершена ведуча. У Вас ідеальний тандем
  • Гарнющі
  • Ви класні! Щастя вам величезного
  • Супер!
  • Обожнювана пара
  • Я вас обожнюю. Ві пара супер
  • З коханими людьми і ефір веселіше. Ви справжні професіонали!
  • Ви дуже класні

Скріншот коментарів

Пізніше і Катя опублікувала ефектні спільні кадри з чоловіком. На них можна легко розглянути її розкішне вбрання з великим декольте до талії і високим розрізом до стегна, а також довгим шлейфом від MilaNova. В якості взуття – відкриті босоніжки з тонкими ремінцями.

Осадча з екстремальним декольте зачарувала появою з Горбуновим на Танцях з зірками 2019

Осадча з екстремальним декольте зачарувала появою з Горбуновим на Танцях з зірками 2019

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

У "сторіз" Юрій і Катя записали коротке відео для шанувальників. Ведуча навіть не стрималася і поцілувала чоловіка на очах у підписників.

"Юра, неділя і ми разом", - звернулася Катя до чоловіка. "А що ти тут робиш? І де Тіна Кароль? Це ж Танці з зірками! Тут не повинно бути Осадчої!" - театрально здивувався Юрій. "Я ж твоя дружина!" - нагадала Катя і поцілувала чоловіка.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча зачарувала осінньою спільною прогулянкою з сином Іваном.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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