Танцы со звездами 2019: названы имена суперфиналистов (фото, видео)

Полуфинал на Танцах со звездами 2019 состоялся 17 ноября (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Полуфинал шоу Танцы со звездами 2019 покинула пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Танцы со звездами 2019 полуфинал состоялся 17 ноября в прямом эфире на 1+1 и стали известны имена суперфиналистов шоу. За кубок победителя соревновались только четыре пары: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

По итогам шоу паркет покинула пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, которые набрали наименьшую поддержку зрителей.

В то же время судьи - Екатерина Кухар, Влад Яма, Франциско Гомес и Григорий Чапкис - наименьшее количество баллов отдали паре Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Результаты полуфинала Танцев со звездами 2019

Результаты полуфинала Танцев со звездами 2019 17 ноября по оценкам судей

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 109 Ксения Мишина и Женя Кот - 107 Владимир Остапчук и Илона Гвоздева 99 Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 86

Как прошел новый выпуск Танцев со звездами 2019

Ведущим балкона в полуфинале был знаменитый актер и звезда Лиги смеха Станислав Боклан Также не обошлось без неожиданностей в полуфинале - Оля Полякова, которая принимала участие в первом обновленном сезоне Танцев со звездами, порадовала всех своей новой песней.

Так запалювати вміє лише Королева ночі @polyakovamusic Було круто, правда? #танціззірками Опубліковано Танці з зірками Неділя, 17 листопада 2019 р.

Оля Полякова спела новую песню в эфире Танцев со звездами

В 13 выпуске шоу каждая из пар продемонстрировала три номера: один танец из классической бальной программы, второй - вместе с одним из судей проекта, который и поставил хореографию и третий - "Танец за жизнь". На этот раз его выполняли все пары одновременно, еще до начала "Шоу результатов". Интересно, что общий танец был сплошной импровизацией для участников!

17 ноября состоялся 13 прямой эфир Танцев со звездами

Пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой танцевали зажигательный фристайл под популярный хит Дженнифер Лопес "Get right" вместе с эмоциональным судьей проекта - Франсиско Гомесом.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Самая драматичная пара проекта Ксения Мишина и Женя Кот продемонстрировали фьюжн под необычное аранжировка музыки Петра Чайковского из балета "Щелкунчик" - "Dance of the sugar plum fairy". Вместе с парой на паркете станцевала черный лебедь, прима-балерина Екатерина Кухар.

Ксения Мишина и Женя Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым и Владом Ямой показали танго, которое для пары поставил судья проекта.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вышли на паркет вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом и исполнили вальс.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар стенцевали с Чапкичом