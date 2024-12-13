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"Зварити каву" чи "заварити каву": запам'ятайте, як та коли казати українською правильно

П'ятниця 13 грудня 2024 08:00
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"Зварити каву" чи "заварити каву": запам'ятайте, як та коли казати українською правильно Коли потрібно казати "заварити каву", а коли "зварити каву" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ранок у багатьох українців починається з горня ароматної кави. Спосіб приготування напою у кожного різний, але мовні помилки роблять всі однаково, бо не здогадуються, коли потрібно казати "завари кави" та "звари кави".

Як правильно говорити про приготування кави та у яких випадках ми помиляємося, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

Експерт пояснив, де доречно використовувати слово "варити", а у яких випадках потрібно казати "заварити".

"Варити - це кип'ятити у воді або у якійсь іншій рідини. Варять - борщ, компот, суп. А заварити - це залити що-небудь окропом для утворення настою. Тому заварюють чай, липовий цвіт, ромашку. А ось каву - і "варять", і "заварюють", - пояснив мовознавець.

Він додав, що вибір правильного слова залежить від того, у який саме спосіб ви збираєтеся приготувати цей смачний напій.

"Якщо ви насипали в турку або джезву каву і залили окропом, а потім поставили на плиту і чекаєте, коли підніметься пінка, то таку каву ви "варите". А якщо залили окропом й трохи дали настоятися напою, то ви його "заварювали", - пояснив різницю Олександр Авраменко.

До речі, якщо ви робите каву в спеціальній кухонній техніці, то можна сказати простіше - "приготувати каву".

Раніше ми писали про те, чому казати "лікуючий лікар" не варто та як сказати правильно.

А ще розповідали про те, коли та як вживати слова "перчатки", "рукавиці" та "рукавички".

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