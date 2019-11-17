Семейство в сборе: Осадчая и Горбунов умилили сеть веселой прогулкой с сыном

Звездная семья решила активно провести субботу
Шоумен Юрий Горбунов и его супруга Катя Осадчая много работают - ведь они оба популярные и востребованные ведущие. Стильная парочка регулярно вместе выходит в свет, восхищая эффектными и элегантными нарядами - к примеру, недавно они посетили брендовый магазин и сделали там забавное фото "вниз головой". А все свободное время супруги проводят с маленьким сыном Иваном. Выходные у них тоже частенько бывают рабочими, поэтому в редкую свободную субботу они тут же отправились на веселую семейную прогулку на велосипедах.
Фото и видео Катя и Юра поделились на своих страничках в Instagram. Для активного времяпрепровождения Осадчая выбрала яркий и удобный наряд - светлые спортивные брюки, кроссовки, теплую красную куртку и шапку.
"Коли в суботу є трохи вільного часу. А чим сьогодні заняті ви?" - прокомментировала телеведущая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Горбунов же показал милый видеоролик. Отметим, что двухлетний Ивасик сидит в специальном кресле за папой.
"Субботняя прогулка на велосипедах. Все семейство в сборе, дышим свежим воздухом", - говорит гордый папа и муж на видео.
Видео: Юрий Горбунов и Катя Осадчая на прогулке с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy
Растроганные пользователи сети оставили чудесному семейству множество теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, ранее Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком. Ведущий решил провести выходной день вместе с 2-летним Ваней.