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Семейство в сборе: Осадчая и Горбунов умилили сеть веселой прогулкой с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.11.2019 - 10:57
Семейство в сборе: Осадчая и Горбунов умилили сеть веселой прогулкой с сыном
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездная семья решила активно провести субботу

Шоумен Юрий Горбунов и его супруга Катя Осадчая много работают - ведь они оба популярные и востребованные ведущие. Стильная парочка регулярно вместе выходит в свет, восхищая эффектными и элегантными нарядами - к примеру, недавно они посетили брендовый магазин и сделали там забавное фото "вниз головой". А все свободное время супруги проводят с маленьким сыном Иваном. Выходные у них тоже частенько бывают рабочими, поэтому в редкую свободную субботу они тут же отправились на веселую семейную прогулку на велосипедах.

Фото и видео Катя и Юра поделились на своих страничках в Instagram. Для активного времяпрепровождения Осадчая выбрала яркий и удобный наряд - светлые спортивные брюки, кроссовки, теплую красную куртку и шапку.

"Коли в суботу є трохи вільного часу. А чим сьогодні заняті ви?" - прокомментировала телеведущая.

Семейство в сборе: Осадчая и Горбунов умилили сеть веселой прогулкой с сыном

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же показал милый видеоролик. Отметим, что двухлетний Ивасик сидит в специальном кресле за папой.

"Субботняя прогулка на велосипедах. Все семейство в сборе, дышим свежим воздухом", - говорит гордый папа и муж на видео.

Видео: Юрий Горбунов и Катя Осадчая на прогулке с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy

Растроганные пользователи сети оставили чудесному семейству множество теплых отзывов.

  • Вітаю з професійним святом))) ви суперррр сім'я
  • Чудове сімейство! Бажаю поповнення!
  • Клас
  • Крутые
  • Ви дуже гарні, бережіть один одного
  • Чудові
  • Поздравляю! Вы прекрасная семья!!!!!!
  • Гарна посмiшка у Катi)
  • так мило, вітаю вас
  • Ребята вы супер!!!
  • Вітаю! Успіхів, творчого натхнення. Ви круті!
  • Какие вы классные
  • Зі святом вашу крутезну телевізійну родину
  • Молодці,справжні спортсмени!!!

Семейство в сборе: Осадчая и Горбунов умилили сеть веселой прогулкой с сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком. Ведущий решил провести выходной день вместе с 2-летним Ваней.

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