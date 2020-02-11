Организаторы YUNA развеяли 9 самых распространенных мифов о премии

Накануне 9-ой церемонии Национальной музыкальной премии YUNA, организаторы рассказали, как музыканты попадают в номинацию, как проходит голосование за номинантов, как формируется состав жюри, почему невозможно купить победу в премии или фальсифицировать результаты голосования.

Несмотря на то, что все процессы YUNA абсолютно прозрачны, а информация находится в открытом доступе на сайте, главная музыкальная премия обросла десятками необоснованных мифов и сплетен. Оргкомитет прокомментировал самые распространенные из них.

Миф 1. Музыканты попадают в номинаций потому, что они популярны

Претендовать на премию могут исполнители, которые выпустили новый материал в период с 1 ноября прошлого года до 31 октября текущего. Соревноваться в номинации "Лучший исполнитель", "Лучшая исполнительница", "Лучшая поп-группа» и “Лучшая рок-группа" возможно только при условии ротации трека на FM-радио, а в номинации "Другой формат" наоборот – не имея ротаций на радио и музыкальных телеканалах и при этом выпустив альбом или ЕР в течение отчетного года. Что касается категории "Лучшая песня к фильму”, учитывается дата премьеры ленты, а не песни.

Миф 2. В голосовании YUNA может участвовать кто угодно

Премия YUNA – экспертная награда. На всех этапах отбора победителей право голоса имеют только члены жюри. Состав экспертов ежегодно меняется и совершенствуется. На сегодня это 81 представитель украинской музыкальной индустрии с опытом не менее пяти лет в музыкальной сфере.

Миф 3. Неизвестно, кто входит в состав жюри YUNA

На официальном сайте премии есть раздел, посвященный жюри премии. В нем есть профессиональное досье на каждого из действующих экспертов.

Миф 4. Члены жюри YUNA некомпетентные

Компетентность каждого из членов жюри, которые решают судьбу наград YUNA, подчеркивает эффективная деятельность проектов, в которых они работают.

Миф 5. Организаторы премии фальсифицируют результаты голосования жюри

YUNA – единственная в Украине музыкальная премия, которая имеет гаранта честности. Эта роль принадлежит Deloitte Ukraine – украинскому представительству британской компании, которая имеет 175-летний опыт на рынке консалтинга и аудита. Deloitte – многолетний партнер престижной музыкальной награды Grammy.

Миф 6. “На манеже одни и те же"

За восемь лет награды YUNA получали разные артисты, композиторы, поэты, клипмейкеры и менеджеры исполнителей – всего 51. При этом за период 2012-2019 было вручено 93 статуэтки. В истории YUNA – 21 победитель, который имеет больше, чем одну награду. Все остальные имеют в активе лишь по одной статуэтке.

Миф 7. YUNA – премия для "попсы"

YUNA отмечает артистов разных жанров и слоев украинского музыкального процесса. Каждый популярный стиль имеет определенные каноны, которые не всегда понятны рядовому слушателю. Важной миссией премии является поддержка перспективных артистов. The HARDKISS, ONUKA, MONATIK, KAZKA и многие другие получили свои первые награды YUNA тогда, когда пели в клубах, а не на больших площадках. А с 2019 года премия имеет номинацию "Другой формат", в которую попадают лучшие исполнители, не имеющие ротаций на FM-радио и музыкальных телеканалах. Именно поэтому премия их поддерживает.

Миф 8. Премию YUNA можно купить у генпродюсера Павла Шилько

Павел Шилько, как и любой член оргкомитета YUNA, не имеет доступа к конвертам с именами победителей. Это исключительное право компании Deloitte Ukraine.

Миф 9. Певица KAMALIYA ежегодно выигрывает премию. Она также решает, кто победит

KAMALIYA – почетный гость церемонии YUNA, певица, которая ежегодно готовит яркий эксклюзивный номер. Ни разу за историю премии KAMALIYA не была ни номинирована, ни вознаграждена. И, конечно, не могла влиять на исход голосования.

Выступления KAMALIYA – это проявление благодарности оргкомитета YUNA за большую поддержку, которую проект получает от мужа, соучредителя премии бизнесмена Мохаммада Захура.

Напомним, девятая церемония премии YUNA состоится 24 марта 2020 года в киевском Дворце "Украина".