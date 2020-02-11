KAZKA, MARUV, TAYANNA: топ-5 звезд, которых зажег "Голос країни"

Сегодня их имена известны тысячам украинцев, а начинали они со сцены шоу Голос страны
На канале «1+1» стартовал юбилейный сезон вокального шоу Голос страны-10. За всю историю существования проект открыл тысячи мощных голосов и зажег десятки звезд. Вспомним первые выступления участников, для которых Голос країни стал началом пути к бешеной популярности - кто они, известные сегодня артисты, и с какими словами впервые выходили на сцену главного вокального шоу страны.
1. MARUV
«Мне хочется пережить эти чувства, когда к тебе развернулись тренеры. Для меня это в каком-то смысле признание. Я буду понимать дальше, стоит ли мне заниматься музыкой, или идти на завод собирать радио» - Анна Корсун - участница 4 сезона
Заручившись поддержкой мужа, девушка пришла на проект, чтобы воплотить свою заветную мечту - петь на большой сцене. На слепые прослушивания будущая звезда выбрала песню «Помоги мне» и смогла развернуть сразу три красных кресла. Сегодня MARUV востребована певица, песни которой возглавляют музыкальные чарты и глядя на откровенные и смелые клипы певицы, в ней трудно узнать застенчивую участник Голоса страны.
Анна Корсун на шоу Голос страны
2. KAZKA
«Если хотя бы один тренер развернется, я точно расплачусь - это моя мечта. Музыка в моей жизни играет первую и самую главную роль» - Александра Зарецкая - участница 4 сезона
Девушка начала петь еще с юных лет, и в реальной жизни часто сталкивалась со стереотипным восприятием ее творчества из-за лишнего веса. Она пришла на проект, потому что верила, что Голос країни - это ее шанс заявить о себе, ведь здесь отбирают участников по вокальным способностям, а не по внешнему виду. Тогда, на слепых прослушиваниях, она поразила всех тренеров своей искренностью и непосредственностью. С 2017 года Александра выступает в составе группы KAZKA. Сегодня песни группы получают многочисленные номинации и победы в музыкальных конкурсах и фестивалях, и почти каждая новая песня становится всенародным любимым хитом.
Александра Зарицкая
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3. ALEKSEEV
«Я уже вторую неделю нервничаю, и пока не выйду на сцену - не успокоюсь. Приход сюда - это вызов самому себе» - Никита Алексеев - участник 4 сезона
Будучи студентом-выпускником университета, парень пришел на проект, чтобы попробовать покорить большую сцену. Тогда перед ним стоял нелегкий выбор: выбрать профессию маркетолога или посвятить свою жизнь музыке - в течение длительного времени Никита был солистом бэнда. На слепых прослушиваниях он выбрал сложную песню "Let's get it started", развернул всего одно тренерское кресло и остался недоволен своим исполнением. С 2015 года Никита занимается сольной карьерой, сегодня он известный певец не только в Украине, но и далеко за ее пределами.
Никита Алексеев
4. TAYANNA
«Я себе пообещала, что я не буду сдаваться, я не могу без музыки» - Татьяна Решетняк - участница 5 сезона.
Татьяна дважды приходила на проект. Первую попытку покорить главную вокальную сцену страны, девушка сделала в четвертом сезоне проекта. Тогда ни один из тренеров не развернулся. В течение года она размышляла над тем, стоит ли приходить на проект второй раз, но желание быть услышанной победило. Девушка решила испытать судьбу еще раз, снова вышла на сцену Голоса країни и проникновенно исполнила песню "Край, мій рідний край", смогла не только развернуть все четыре кресла, но и дойти до суперфинала. Сейчас Татьяна сочетает успешную сольную карьеру и работает ведущей программы «ЖЗЛ» на телеканале «1+1».
Татьяна Решетняк
5. LAUD
«Голос країни - это для меня новый уровень, новая ступень, новый шаг в музыкальной карьере» - Влад Каращук - участник 6 сезона
Влад пришел на проект 18-летним юношей. Парень мечтал достойно продолжить династию музыкантов в семье: его отец был кларнетистом, мама и бабушка пианистки, а дедушка был директором киевского института музыки им. Р.М.Глиера. На слепых прослушиваниях исполнил песню «Seven Days» и развернул два красных кресла. Сегодня парня называют украинским Тимберлейком, а после участия в вокальном шоу у него вышел дебютный альбом LAUD "Музыка".
Влад Каращук
Напомним, в десятом сезоне Голосу країни впервые в судейских креслах сразу 5 тренеров: рекордсменка по количеству побед в шоу - Тина Кароль, прошлогодний тренер-победитель - Дан Балан, мультиартист - MONATIK и ПТП с NK, которые будут бороться за талантливых участников вместе в двойном кресле. Кому достанется заветный кубок победителя десятого сезона одного из самых успешных проектов телеканала «1+1» мы узнаем в скором времени.
Смотрите юбилейный сезон вокального шоу Голос страны-10 каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1».