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Суперинтуиция: Сергей Притула предсказал финалистку Нацотбора на Евровидение-2020

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.02.2020 - 11:58
Суперинтуиция: Сергей Притула предсказал финалистку Нацотбора на Евровидение-2020
Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Телеведущий Сергей Притула предугадал имя одной из фавориток

8 февраля прошел первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. По сумме голосов выступать в финале будут: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. Тем временем ведущий Нового канала и Нацотбора Сергей Притула еще раз подтвердил: с интуицией у него проблем нет.

Видимо, за пять сезонов шоу «СуперИнтуиция», которое Сергей ведет на Новом, ему удалось «прокачать» свое шестое чувство. Благодаря этому ведущий смог определить одну из финалисток Нацотбора на Евровидение-2020 – Марину Круть.

– За підсумками того, що я бачив на репетиціях, KRUTЬ зараховував до трійки фіналістів з першого півфіналу, – говорит Сергей. – У нас був доволі рівний півфінал, без яскраво вираженого фаворита. Минулого року, здається, перший півфінал теж був такий «рівненький». Марина впоралася прекрасно. Дуже приємно, що поєднання і електроніки, і чудового вокалу, і бандури зкомпілювалося, і цей пазлик вийшов дуже гарним. Настільки, що сподобався і глядачам, і журі.

KRUTЬ — 99 (Eurovision 2020, Ukraine)

Интуиция помогает ведущему в жизни, но зарабатывать на ней он никогда не пытался.

– Ви знаєте, мені в житті ніколи не вдавалося робити правильно кілька речей: барижити і грати на тоталізаторі, – говорит ведущий Нового канала. – Вірніше, я одного разу спробував, а потім ще кілька місяців роздавав борги (усміхається). І тому вже десь 21 рік до букмекерських контор не підходжу в принципі.

Смотрите новый сезон шоу «СуперИнтуиция» с 26 февраля в 19:00 на Новом канале.

Суперинтуиция: Сергей Притула предсказал финалистку Нацотбора на Евровидение-2020

Напомним, что второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 состоится 15 февраля.

2-й полуфинал (15 февраля):

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI
KRUTЬ и Духовное Лицо презентовали совместное видео на конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение 2020
Новости Украины Сергей ПритулаНацотборЕвровидение 2020
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