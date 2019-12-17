YUNA 2020: стали известны все номинанты музыкальной премии

Среди лучших исполнительниц: Alina Pash, alyona alyona, Jerry Heil, MARUV, Настя Каменских
16 декабря в отеле Hilton Kyiv состоялось торжественное объявление номинантов Национальной музыкальной премии YUNA 2020. Стали известны имена всех претендентов на награды в 16 категориях. Номинанты еще в одной категории – «Лучший менеджмент артиста» – будут сформированы оргкомитетом YUNA завтра, 17 декабря. В этот список, по традиции, войдут менеджеры и компании, которые работают со всеми нынешними номинированным исполнителями.
Гостями объявления стали артисты, эксперты и инсайдеры сферы шоу-бизнеса, среди которых KADNAY, YUKO, Фагот, KHAYAT, Игорь Кондратюк, Мохаммад Захур, LAUD, Grohotsky, Андрей Kishe, DILEMMA и другие, а также представители многих медийных площадок – телеканалов, онлайн-проектов и печатных изданий.
Группа DILEMMA
YUKO
KADNAY
18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.
«Премия YUNA меняется вместе с музыкальным рынком Украины, – говорит Павел Шилько, соучредитель и генпродюсер YUNA. – На церемонии 2020 мы будем вручать на две награды больше, чем в 2019-м – теперь всего в 17 номинациях. Мы решили ввести категории «Лучшая песня к фильму» и «Другой формат». Появление первой связана с ростом числа коллабораций украинского кино и музыкальной индустрии. А «Другой формат» мы создали для тех исполнителей, талант которых не заметен для радиостанций и музыкальных телеканалов, но стоит признания».
Церемония награждения премии YUNA 2020 состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце «Украина».
Фото: пресс-служба YUNA-2020
Полный список номинантов премии:
Лучший исполнитель:
Лучшая исполнительница:
Лучшая поп-группа:
Лучшая рок-группа:
Лучшая песня:
Лучшая песня на другом языке:
Лучшая песня для фильма:
Лучший дуэт:
Лучший видеоклип:
Лучший альбом:
Открытие года:
Другой формат:
Лучший электронный хит:
Лучший эстрадный хит:
Лучший хип-хоп хит:
Лучшее концертное шоу: