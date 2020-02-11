Організатори YUNA розвіяли 9 найпоширеніших міфів про премію

Напередодні 9-ої церемонії Національної музичної премії YUNA, організатори розповіли, як музиканти потрапляють у номінацію, як відбувається голосування за номінантів, як формується склад журі, чому неможливо купити перемогу в премії або фальсифікувати результати голосування.

Незважаючи на те, що усі процеси YUNA є абсолютно прозорими, а інформація знаходиться у відкритому доступі на сайті, головна музична премія обросла десятками необґрунтованих міфів та пліток. Оргкомітет прокоментував найпоширеніші з них.

Міф 1. Музиканти потрапляють до номінацій тому, що вони популярні

Претендувати на премію можуть виконавці, що випустили новий матеріал у період з 1 листопада минулого року до 31 жовтня поточного. Змагатися в номінації “Найкращий виконавець”, “Найкраща виконавиця”, “Найкращий поп-гурт” та “Найкращий рок-гурт” можливо лише за умови ротації треку на FM-радіо, а в номінації “Інший формат” навпаки – не маючи ротацій на радіо та музичних телеканалах та при цьому випустивши альбом чи ЕР протягом звітного року. Щодо категорії “Найкраща пісня до фільму”, за увагу береться дата прем’єри стрічки, а не пісні.

Міф 2. У голосуванні YUNA може брати участь будь-хто

Премія YUNA – суто експертна нагорода. На всіх етапах відбору переможців право голосу мають лише члени журі. Склад експертів кожного року змінюється та вдосконалюється. На сьогодні це 81 представник української музичної індустрії з досвідом не менше п’яти років у музичній сфері.

Міф 3. Невідомо, хто входить до складу журі YUNA

На офіційному сайті премії є розділ, присвячений журі премії. В ньому є професійне досьє на кожного з чинних експертів.

Міф 4. Члени журі YUNA некомпетентні

Компетентність кожного з членів журі, що вирішують долю нагород YUNA, підкреслює ефективна діяльність проєктів, у яких вони працюють.

Міф 5. Організатори премії фальсифікують результати голосування журі

YUNA – єдина в Україні музична премія, яка має гаранта чесності. Ця роль належить Deloitte Ukraine – українському представництву британської компанії, яка має 175-річний досвід на ринку консалтингу та аудиту. Deloitte – багаторічний партнер найпрестижнішої у світі музичної нагороди Grammy.

Міф 6. “На манеже одни и те же”

За вісім років нагороди YUNA отримували різні артисти, композитори, поети, кліпмейкери та менеджери виконавців – загалом 51. При цьому за період 2012-2019 роки було вручено 93 статуетки. В історії YUNA – 21 переможець, який має більше, ніж одну нагороду. Всі інші мають в активі лише по одній статуетці.

Міф 7. YUNA – премія для “попси”

YUNA відмічає артистів різних жанрів і прошарків українського музичного процесу. Кожний популярний стиль має певні канони, які не завжди зрозумілі пересічному слухачеві. Важливою місією премії є підтримка перспективних артистів. The HARDKISS, ONUKA, MONATIK, KAZKA та багато інших отримали свої перші нагороди YUNA тоді, коли співали у клубах, а не на великих площадках. А з 2019 року премія має номінацію “Інший формат”, до якої потрапляють найкращі виконавці, що не мають ротацій на FM-радіо та музичних телеканалах. Саме тому премія їх підтримує.

Міф 8. Премію YUNA можна купити у генпродюсера Павла Шилька

Павло Шилько, як і будь-хто з оргкомітету YUNA, не має доступу до конвертів з іменами переможців премії. Це виключне право компанії Deloitte Ukraine.

Міф 9. Співачка KAMALIYA кожного року виграє премію. Вона ж вирішує, хто переможе

KAMALIYA – почесний гість церемоній YUNA, співачка, яка кожного року готує яскравий ексклюзивний номер. Жодного разу за історію премії KAMALIYA не була ані номінована, ані нагороджена. І, звичайно, не могла впливати на результат голосування.

Виступи KAMALIYA – це прояв вдячності оргкомітету YUNA за велику підтримку, яку проєкт отримує від її чоловіка, співзасновника премії бізнесмена Мохаммада Захура.

Нагадаємо, дев'ята церемонія премії YUNA відбудеться 24 березня 2020 року у київському Палаці "Україна".