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Лучезарная Осадчая в стильном бомбере от Chloé вдохновилась осенним Парижем

Lite » Мода 05.10.2019 - 11:59
Лучезарная Осадчая в стильном бомбере от Chloé вдохновилась осенним Парижем
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала живописные пейзажи города романтиков

Катя Осадчая берет от осенней поры по-максимуму – она отправилась в Париж на показ новой коллекции Андре Тана и записала новый выпуск программы "Светская жизнь", а также решила задержаться в городе романтиков вместе с мужем Юрием Горбуновым. Катя с удовольствием гуляла по французской столице и делилась с поклонниками красочными фото – с погодой телеведущей явно повезло! На новых снимках теледива появилась с стильном повседневном образе и показала одну из достопримечательностей Парижа.

Ведущая предпочла для прогулки стильный бархатный бомбер от Chloé, стоимостью около 3 000 евро. Она надела укороченные штаны сине-серого оттенка и дополнила стрит-стайл лук сумочкой на цепочке и солнечными очками в металлической оправе. Также теледива опубликовала пару живописных снимков, сделанных в Люксембургском саду.

"Восени фарби природи набирають особливих відтінків, квіти по особливому барвисті, дерева багряніють, останній кольоровий танець природи перед довгою зимою. А ви любите зиму?" - поинтересовалась она в подписи.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Мнения поклонников разделились – одни заявили, что ждут снега и радуются приходу холодной поры, другие же оказались более теплолюбивыми. Не обошлось и без комплиментов для самой Кати.

  • Нет... Я лето люблю и весну, когда все распускается
  • Люблю, особенно с красивым белым снегом
  • Как красиво!
  • Красивая женщина
  • Осінь...Красиві квіти
  • Ваши глаза, словно бушующий океан — в них волны радости, брызги счастья и бескрайняя глубина
  • Так, вона по-своєму особлива! І така біла-біла, це наче шанс почати все заново!
  • Ой, как я не люблю зиму! А она , как назло, очень длинная
  • І ці квіти, і Ви така гарна!
  • Красиві. Зима це особлива пора

Скриншот комментариев

Впрочем, Катя успела распрощаться с Парижем и уже вернулась в родной Киев, а также приступила к работе. Парой свежих кадров она поделилась в сториз.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая показала свой образ в костюме от Андре Тана на его показе в Париже.

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