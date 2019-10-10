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"Дуже гарні": Осадча та Горбунов захопили стильним виходом у світ

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.10.2019 - 11:56
"Дуже гарні": Осадча та Горбунов захопили стильним виходом у світ
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркове подружжя "зустрілося" на світському заході

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно повернулися з Парижа, де встигли відвідати показ нової колекції Андре Тана і погуляти по мальовничому місту, насолоджуючись теплою осінньою погодою і роблячи барвисті знімки. Зараз подружжя вже повернулися в Україну і днями захопили стильною появою на світському заході - вони побували на вечірці в честь 20-річчя журналу Cosmopolitan.

Причому, як з гумором зазначила Осадча, вони з Горбуновим "зустрілися" там, причому обидва працювали - шоумен був ведучим вечора, а Катя знімала новий випуск "Світського життя" і активно спілкувалася з гостями. Звичайно ж, подружжя не упустили шансу сфотографуватися разом і поділитися кадрами на своїх сторінках в Instagram.

Знаменитості виглядали дуже стильно і елегантно - телеведуча вибрала для робочого виходу в світ чорний брючний костюм і блискучий сріблястий топ з відвертим декольте. Доповнили ефектний образ туфлі на підборах і вуаль-сіточка на голові.

&quot;Дуже гарні&quot;: Осадча та Горбунов захопили стильним виходом у світ

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Горбунов був у класичному синьому костюмі з метеликом і білій сорочці.

"Cosmopolitan Україна 20 років!! Вітаємо!Так тримати!!" - прокоментував Юрій фото з коханою дружиною.

&quot;Дуже гарні&quot;: Осадча та Горбунов захопили стильним виходом у світ

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

В коментарях підписники в черговий раз відзначили, що Катя і Юра - дуже красива і мила пара.

  • Які ж ви гарні) любові вам безмежної)
  • Ви супер
  • Вітаю
  • Катерина дуже гарна і чарівна жінка . Щасти вашій родині
  • Дуже гарні
  • Як я Вас обох люблю.Щастя Вам!
  • Чудова пара! Щастя вам!) Юрків, я дуже рада за тебе!!!)
  • Ви великі молодці, дуже вас люблю!

&quot;Дуже гарні&quot;: Осадча та Горбунов захопили стильним виходом у світ

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Юрій Горбунов підкорив мережу ефектною асаной з йоги.

До речі, Катя Осадча похвалилася ефектним нарядом для подорожей.

Стильно і зручно: Катя Осадча похвалилася ефектним вбранням для подорожей Промениста Катя Осадча насолоджується теплою осінню в Парижі
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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