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Обоженный с ног до головы: Данилко сделал заявление о скандалах и хейте вокруг своего имени

Автор: Lite

Андрей Данилко часто против своей воли фигурирует в различных скандалах, а его имя обрастает домыслами. Так, недавно представителям артиста пришлось опровергнуть информацию о том, что Верка Сердючка якобы выступала в Сочи. Сам шоумен признается, что за время работы в шоу-бизнесе научился справляться с хейтом в свой адрес.

Так, в программе "Позаочі" он вспомнил о патриотическом скандале с дуэтом ANNA MARIA на Нацотборе на Евровидение 2019, ведь артистки стали гостями студии в свежем выпуске.

Шоумен вспомнил об участии в международном песенном конкурсе и проблемах, которые это повлекло за собой.

Так, в 2007 году на центральной площади украинской столицы сожгли чучело Верки Сердючки в знак протеста против участия Данилко на "Евровидении". Тогда активисты посчитали, что образ Сердючки выставляет украинцев в неприглядном свете и может нанести ущерб репутации страны в мире.

Данилко вступился за дуэт Анна-Мария после скандала на нацотборе на "Евровидение 2019", когда артистки неоднозначнго ответила о статусе аннексированного РФ Крыма. Также стало известно, что родители Анны и Марии Опанасюк трудились на оккупационную власть полуострова.

"Девочки не были готовы. А я просто советую - если не знаете, как ответить, мысленно кажите: "Иди на ...!" Тоже такая был тютя-матютя. Я на "Евровидении" представляю вот добро! Какое добро?! Меня сжигали, писали письма президенту, чтобы меня отстранили от участия в конкурсе. А я представляю Украину! Эта ситуация очень показательная, ее надо перевернуть и не тащить, как консервную банку!" - посоветовал он.

После успешного выступления Данилко на международном конкурсе вспыхнул скандал из-за конкурсной песни шоумена Lasha Tumbai, ведь многие услышали в припеве совсем другой текст - Russia goodbye. Тогда на него обрушилась волна негодования, Данилко пришлось собирать пресс-конференцию и объясняться, но он лишился зароботка в РФ и впал в сильную депрессию.

Адрей Данилко рассказал, как его закалил хейт

"Мой совет, как Андрея, который обожженный с ног до головы! Закрыть рот вы можете только материалом. Я закрыл всем рот, когда получил второе место! Человек, который выходит на сцену, и у него нет характера и своего мнения, он никому не нужен, об него все ноги вытрут. Я выйду и дам по балде сразу. Три секунды мне дай!" - заверил он.

Напомним, что ранее промоутер пояснил причину, почему Сердючка не выступает в России.

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