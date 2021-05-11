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У Данилко ответили на обвинения Стерненко касательно выступления Сердючки в Сочи

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 23:16
У Данилко ответили на обвинения Стерненко касательно выступления Сердючки в Сочи Фото: Верка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)
Автор: Styler

Андрей Данилко, который выступает под образом Верки Сердючки, опроверг информацию о том, что он ездил выступать в Сочи. На днях там действительно выступала артистка, похожая на Верку, но это был клон, который не имеет никакого отношения к украинскому артисту.

Об этом говорится на странице Верки Сердючки в Instagram.

Украинский активист Сергей Стерненко первым сообщил о выступлении Данилко в России. Он также отметил, что еще не стих скандал с поездкой жены Сергея Лещенко в Москву, как еще одна украинская звезда отправилась на гастроли к агрессору.

У Данилко ответили на обвинения Стерненко касательно выступления Сердючки в Сочи

Коллаж (instagram.com/v_serduchka)

"Будьте внимательны и осторожны! Фейк! Сергей Стерненко, пожалуйста, проверяйте информацию", - написал Данилко.

После этого Стерненко все еще раз проверил и признал, что был неправ. Он извинился перед артистом и удалил свой пост.

У Данилко ответили на обвинения Стерненко касательно выступления Сердючки в Сочи

Скриншот с Instagram

Напомним, промоутер назвал причину, почему Верка Сердючка не выступает в России.

Мы также писали о том, что Стерненко опубликовал в сети пост о том, что в Киев приехал ранее запрещенный СБУ российский рэпер Баста. В 2020 году его удалили из списка запрещенных артистов в Украине.

Но по словам активиста, есть серьезное основание запретить въезд российскому рэперу. Это связано с тем, что он выбирал лучшую песню о крымском мосту, который незаконно был построен оккупантами.

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