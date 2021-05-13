Обожнений з ніг до голови: Данилко зробив заяву про скандали і хейт навколо свого імені

Шоумен згадав про участь у міжнародному пісенному конкурсі та проблеми, які це спричинило.

Так, у 2007 році на центральній площі української столиці спалили опудало Вєрки Сердючки на знак протесту проти участі Данилко на "Євробаченні". Тоді активісти порахували, що образ Сердючки виставляє українців в непривабливому світлі і може завдати шкоди репутації країни в світі.

Данилко заступився за дует Анна-Марія після скандалу на Нацвідборі на "Євробачення 2019", коли артистки неоднозначно відповіла про статус анексованого РФ Криму. Також стало відомо, що батьки Анни та Марії Опанасюк працювали на окупаційну владу півострова.

"Дівчата не були готові. А я просто раджу - якщо не знаєте, як відповісти, подумки кажіть: "Іди на ...!" Теж така був тютя-матютя. Я на "Євробаченні" представляю ось добро! Яке добро?! Мене спалювали, писали листи президенту, щоб мене відсторонили від участі в конкурсі. А я представляю Україну! Ця ситуація дуже показова, її треба перевернути і не тягнути, як консервну банку!" - порадив він.

Після успішного виступу Данилко на міжнародному конкурсі спалахнув скандал через конкурсну пісні шоумена Lasha Tumbai, адже багато хто почув у приспіві зовсім інший текст - Russia goodbye. Тоді на нього обрушилася хвиля обурення, Данилко довелося збирати прес-конференцію і пояснюватися, але він позбувся заробітку в РФ і впав у сильну депресію.

Адрей Данилко розповів, як його загартував хейт

"Моя порада, як Андрія, який обпалений з ніг до голови! Закрити рот ви можете тільки матеріалом. Я закрив всім рот, коли отримав друге місце! Людина, яка виходить на сцену, і у неъ немає характеру і своєї думки, вона нікому не потрібна, об неї всі ноги витруть. Я вийду і дам по балді відразу. Три секунди мені дай!" - запевнив він.