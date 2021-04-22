Продюсер Андрея Данилко рассказал, что подорвало здоровье артиста

Сообщение о болезни Андрея Данилко всерьез напугало армию поклонников звезды, и вскоре менеджмент артиста заверил, что на самом деле он просто поправляет проблемы со сном. При этом продюсер VERKA SERDUCHKA рассказал, что творческий юбилей кумира миллионов состоится.

По его словам, Данилко действительно сильно подорвал свое здоровье после Евровидения-2007, когда вместо победы получил 2-е место. А за этим последовала травля украинского артиста в России, где ему просто запретили выступать в то время из-за хита под названием "Лаша Тумбай", которое многие интерпретировали как Russia Goodbay.

Как объяснил Никитин, после оглушительного успеха на Евровидении Данилко в образе Сердючки стал самой гастролируемым артистом в странах СНГ, а также за границей.

Верка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

"Не было ни одного артиста, которого можно было бы сравнить с Сердючкой. Это туры по 40, 50, 100 концертов... В Нью-Йорке 8 концертов только на одной площадке за один приезд. Вы представляете? Я не знаю, кто еще работает так. Наверное - никто", - отметил продюсер.

Такая активная деятельность, а еще скандал с РФ, по словам продюсера, сильно повлияли на физическое и эмоциональное здоровье певца, говорит Никитин.

"На самом деле, напряжение было просто колоссальное. Он мало спал, он очень сильно нервничал. У него было нервное истощение. Очень сложная ситуация была", - рассказывает продюсер звезды.

Также он добавил, что Данилко пришлось лечиться за рубежом, и он даже намеревался завершить проект VERKA SERDUCHKA, устроив прощальный тур.

Андрей Данилко и Юрий Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Никитин подчеркивает, что планы артиста изменились, и Андрей находится "в тонусе".

"Данилко в последнее время не говорит о том, что пора прощаться с Сердючкой, а наоборот - предлагает идеи", - сказал продюсер.

Видео: Юрий Никитин рассказал о творческих планах Андрея Данилко и объяснил, что подорвало здоровье артиста