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Продюсер Андрея Данилко рассказал, что подорвало здоровье артиста

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 23:12
Продюсер Андрея Данилко рассказал, что подорвало здоровье артиста Фото: Андрей Данилко (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

Сообщение о болезни Андрея Данилко всерьез напугало армию поклонников звезды, и вскоре менеджмент артиста заверил, что на самом деле он просто поправляет проблемы со сном. При этом продюсер VERKA SERDUCHKA рассказал, что творческий юбилей кумира миллионов состоится.

Об этом Юрий Никитин сообщил в программе "ЖВЛ".

По его словам, Данилко действительно сильно подорвал свое здоровье после Евровидения-2007, когда вместо победы получил 2-е место. А за этим последовала травля украинского артиста в России, где ему просто запретили выступать в то время из-за хита под названием "Лаша Тумбай", которое многие интерпретировали как Russia Goodbay.

Как объяснил Никитин, после оглушительного успеха на Евровидении Данилко в образе Сердючки стал самой гастролируемым артистом в странах СНГ, а также за границей.

Продюсер Андрея Данилко рассказал, что подорвало здоровье артиста

Верка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

"Не было ни одного артиста, которого можно было бы сравнить с Сердючкой. Это туры по 40, 50, 100 концертов... В Нью-Йорке 8 концертов только на одной площадке за один приезд. Вы представляете? Я не знаю, кто еще работает так. Наверное - никто", - отметил продюсер.

Такая активная деятельность, а еще скандал с РФ, по словам продюсера, сильно повлияли на физическое и эмоциональное здоровье певца, говорит Никитин.

"На самом деле, напряжение было просто колоссальное. Он мало спал, он очень сильно нервничал. У него было нервное истощение. Очень сложная ситуация была", - рассказывает продюсер звезды.

Также он добавил, что Данилко пришлось лечиться за рубежом, и он даже намеревался завершить проект VERKA SERDUCHKA, устроив прощальный тур.

Продюсер Андрея Данилко рассказал, что подорвало здоровье артиста

Андрей Данилко и Юрий Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Никитин подчеркивает, что планы артиста изменились, и Андрей находится "в тонусе".

"Данилко в последнее время не говорит о том, что пора прощаться с Сердючкой, а наоборот - предлагает идеи", - сказал продюсер.

Видео: Юрий Никитин рассказал о творческих планах Андрея Данилко и объяснил, что подорвало здоровье артиста

Ранее сообщалось, что Данилко купил еще одну квартиру на Крещатике, которая обошлась ему в около 350 тыс. долларов.

Напомним также, что Геля из "СВ Шоу" впервые за долгое время появилась на ТВ.

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Новости Украины Стиль жизни Андрей Данилко Юрий Никитин Верка Сердючка
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