"О, боги!" Даша Астафьева полностью обнажилась в пикантной фотосессии

Певица позировала в ну очень откровенном виде на балконе
В последнее время Даша Астафьева несколько отошла от своего привычного образа роковой сексапильной красотки и чаще появлялась перед поклонниками без макияжа, восхищая естественной красотой. Однако на свежих фото в своем Instagram вновь вернулась к своим излюбленным кадрам в стиле ню и завела сеть новой горячей фотосессией.
Даша продемонстрировала свои аппетитные формы во всей красе, позируя на балконе и в комнате. Причем на некоторых кадрах артистка полностью обнажилась и прикрылась лишь одеялом. Красотка вышла на балкон и повернулась спиной к фотографу, открывая обзор на свои упругие ягодицы.
На других же кадрах Астафьева запечатлена в черном нижнем белье и с бутылкой шампанского в руках.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Автором горячих черно-белых фото стала фэшн-фотограф и эксперт проекта "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк, а местом съемки был выбран Львов.
"Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут. «Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…» Кто сказал?" - прокомментировала пикантные снимки Даша.
Поклонники звезды пришли в восторг от откровенных фото и засыпали артистку восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.