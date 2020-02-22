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"О, боги!" Даша Астафьева полностью обнажилась в пикантной фотосессии

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Певица позировала в ну очень откровенном виде на балконе

В последнее время Даша Астафьева несколько отошла от своего привычного образа роковой сексапильной красотки и чаще появлялась перед поклонниками без макияжа, восхищая естественной красотой. Однако на свежих фото в своем Instagram вновь вернулась к своим излюбленным кадрам в стиле ню и завела сеть новой горячей фотосессией.

Даша продемонстрировала свои аппетитные формы во всей красе, позируя на балконе и в комнате. Причем на некоторых кадрах артистка полностью обнажилась и прикрылась лишь одеялом. Красотка вышла на балкон и повернулась спиной к фотографу, открывая обзор на свои упругие ягодицы.

На других же кадрах Астафьева запечатлена в черном нижнем белье и с бутылкой шампанского в руках.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Автором горячих черно-белых фото стала фэшн-фотограф и эксперт проекта "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк, а местом съемки был выбран Львов.

"Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут. «Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…» Кто сказал?" - прокомментировала пикантные снимки Даша.

Пикантные фото Даши Астафьевой можно посмотреть тут и тут

Поклонники звезды пришли в восторг от откровенных фото и засыпали артистку восхищенными комментариями.

  • Картина маслом «я в свой выходной». когда готова, но всё не тот, то то не так. Даш, королева
  • Такая Романтичная
  • Обаятельная и очаровательная красавица королева Даша. Очень милая и прекрасная красавица
  • Это где такие виды? пушка
  • О Боги!
  • Идеальная
  • Прекрасний вид и шикарная фигура.
  • Хороша чертовка))
  • Классные фото
  • Черно белое,в стиле Мерлин Монро
  • Даша ти як завжди красива,і сексуальна
  • Люди снизу наверное удивлены)
  • Очень красиво
  • А люди внизу и не знали какой над ним Ангел. Даша. Красавица.
  • Всегда для меня была и остаётся ,эталоном женской красоты ,сексуальности и грации
  • Да блин..) ну как можно быть такой сочной и с таким плоским животиком? и я хочу)))))

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.

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