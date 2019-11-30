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Раскрепощенная Даша Астафьева рассказала о предпочтениях в постели

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.11.2019 - 12:04
Раскрепощенная Даша Астафьева рассказала о предпочтениях в постели
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица затронула тему интима

Даша Астафьева привыкла раздеваться на камеру и кружить голову поклонникам. Ее фотосеты приносят фанам артистки настоящее эстетическое наслаждение, ведь звезда умеет держаться кадре независимо от того, есть на ней что-то из одежды, или нет. Например, на днях Даша блистала в пикантном вечернем платье в пол из тяжелого черного бархата с глубоким декольте и прозрачными вставками по бокам – наряд в точности повторял ее сексуальные изгибы. Но певица не только может себе позволить появляться на публике в провокативных образах, но и открыто говорить на интимные темы. В программе "Ночь в баре" на YouTube-канале "Люкс ФМ" Даша призналась всвоих предпочтениях в постели, а также поделилась подробностями личной жизни.

Вместе с приглашенными гостями – экс-"виагрянкой" Мишей Романовой, а также блогером и бывшей невестой Виталия Козловского Раминой Эсхакзай она обсудила детали личной жизни.

Так, Даша призналась, что из-за нее дрались мужчины, она лично платила за возлюбленного в ресторане, а также когда-то ошиблась чатом во время интимной переписки. "Только думаешь: "Хоть бы не отправить", и все равно отправляешь", - со смехом вспомнила звезда. Потом ей пришлось просто отшутиться, чтобы преодолеть неловкость перед собеседником.

Раскрепощенная Даша Астафьева рассказала о предпочтениях в постели

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица призналась, что ее дерзкий и сексуально-агрессивный сценический образ не соответствует истинным предпочтениям звезды в сексе.

"Я не очень люблю навешенный мне образ БДСМ-дивы. Я не люблю в интиме игрушки и физические понятия. Я даже не люблю скорость. Я люблю, например, тантрический секс, тонкие, искренние и настоящие ощущения", - заверила она.

Раскрепощенная Даша Астафьева рассказала о предпочтениях в постели

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Звезда попутно вспомнила неприятный инцидент из детства, который произошел с ней по неосторожности. "Я занималась акробатикой, пришла на полчаса раньше и решила повторить связку упражнений на мягкой дорожке. Бежала, разогналась и пригнула в яму без мата – сломала две руки", - делиться Даша.

Видео: YouTube/Люкс ФМ

Напомним, что Даша Астафьева похвасталась зрелищным фотосетом на фоне пейзажей Исландии.

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Новости Украины Даша Астафьева
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