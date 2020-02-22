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"О, боги!" Даша Астаф'єва повністю оголилася у пікантній фотосесії

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Співачка позувала в ну дуже відвертому вигляді на балконі

Останнім часом Даша Астаф'єва дещо відійшла від свого звичного образу фатальної сексапільної красуні і частіше з'являлася перед шанувальниками без макіяжу, захоплюючи природною красою. Однак на свіжих фото в своєму Instagram знову повернулася до своїх улюблених кадрів в стилі ню і завела мережу новою гарячою фотосесією.

Даша продемонструвала свої апетитні форми у всій красі, позуючи на балконі і в кімнаті. Причому на деяких кадрах артистка повністю оголилася і прикрилася лише ковдрою. Красуня вийшла на балкон і повернулася спиною до фотографа, відкриваючи огляд на свої пружні сідниці.

На інших кадрах Астаф'єва відображена в чорній нижній білизні і з пляшкою шампанського в руках.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Автором гарячих чорно-білих фото стала фешн-фотограф та експерт проекту "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк, а місцем зйомки було обрано Львів.

"Так не люблю коли голі баби цитують, але, складно втриматися тут. «Я думаю, що татуювання — це жахливо. Це як все життя прожити в сукні Pucci. Якщо ви молоді і худі, то гаразд. Але якщо ні...» Хто сказав?" - прокоментувала пікантні знімки Даша.

Пікантні фото Даші Астаф'євої можна подивитися тут і тут

Шанувальники зірки прийшли в захват від відвертих фото і засипали артистку захопленими коментарями.

  • Картина маслом «я у свій вихідний». коли готова, але все не те, то те не так. Даш, королева
  • Така Романтична
  • Чарівна і чарівна красуня королева Даша. Дуже мила і прекрасна красуня
  • Це де такі види? гармата
  • Про Боги!
  • Ідеальна
  • Прекрасний вигляд і шикарна фігура.
  • Хороша чертовка))
  • Класні фото
  • Чорно біле,в стилі Мерлін Монро
  • Даша ти як завжди красива і сексуальна
  • Люди знизу напевно здивовані)
  • Дуже красиво
  • А люди внизу і не знали, який над ним Ангел. Даша. Красуня.
  • Завжди для мене була і залишається еталоном жіночої краси ,сексуальності і грації
  • Так блін..) ну як можна бути такою соковитою і з таким плоским животиком? і я хочу)))))

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше розкута Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.

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