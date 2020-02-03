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"Тебе не нужна косметика": Даша Астафьева восхитила естественной красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.02.2020 - 11:57
"Тебе не нужна косметика": Даша Астафьева восхитила естественной красотой
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

В последнее время артистка все чаще показывает лицо без макияжа

Экс-участница группы NIKITA Даша Астафьева любит сниматься в чувственных и откровенных образах, неизменно восхищая поклонников своими сочными формами и умением соблазнительно позировать. Однако в повседневной жизни артистка предпочитает удобную одежду, а также нередко обходится без макияжа. Недавно она вернулась с отдыха на море, где впечатляла фигурой в купальнике и чистым лицом без косметики.

Похоже, Даше понравился естественный вид, так как на свежих снимках в своем Instagram она также предстала в естественном виде. Звезда показала, как выглядит сразу после душа - она позирует на балконе в белом банном халате и с полотенцем на голове. Под глаза Астафьева прикрепила увлажняющие патчи.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также певица показала, как "наводит красоту" в ванной.

"Я без макияжа", - подписала знаменитость кадры.

&quot;Тебе не нужна косметика&quot;: Даша Астафьева восхитила естественной красотой

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

В комментариях фолловеры восторгаются естественной красотой Даши и призывают ее поменьше пользоваться косметикой, ведь она и так прекрасна.

  • Вы как всегда красивая
  • Дори, хорош краситься, ты и так красивая
  • Что можно назвать красоту ? Ответ прост ой - это Даша!
  • Тебе не нужна косметика, ты и без нее прекрасна
  • Халатность
  • очень любим
  • Вы очень женственная
  • Вы и без косметики очень красивая Даша
  • И как теперь спать спокойно?)

&quot;Тебе не нужна косметика&quot;: Даша Астафьева восхитила естественной красотой

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.

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