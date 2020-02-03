"Тебе не нужна косметика": Даша Астафьева восхитила естественной красотой

В последнее время артистка все чаще показывает лицо без макияжа
Экс-участница группы NIKITA Даша Астафьева любит сниматься в чувственных и откровенных образах, неизменно восхищая поклонников своими сочными формами и умением соблазнительно позировать. Однако в повседневной жизни артистка предпочитает удобную одежду, а также нередко обходится без макияжа. Недавно она вернулась с отдыха на море, где впечатляла фигурой в купальнике и чистым лицом без косметики.
Похоже, Даше понравился естественный вид, так как на свежих снимках в своем Instagram она также предстала в естественном виде. Звезда показала, как выглядит сразу после душа - она позирует на балконе в белом банном халате и с полотенцем на голове. Под глаза Астафьева прикрепила увлажняющие патчи.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Также певица показала, как "наводит красоту" в ванной.
"Я без макияжа", - подписала знаменитость кадры.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
В комментариях фолловеры восторгаются естественной красотой Даши и призывают ее поменьше пользоваться косметикой, ведь она и так прекрасна.
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.