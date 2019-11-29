Девушка-гитара: Даша Астафьева пленила аппетитными формами в роскошном платье

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Звезда блистала в шикарном наряде из черного бархата

Даша Астафьева пробует себя в различных амплуа – она певица, актриса, модель, амбассадор нескольких брендов и ведущая. Чувственные фотосеты и арт-перформансы Даши всегда вызывают мгновенный отклик у поклонников – они восхищены не только фигурой девушки и ее сочными формами, а также умением грациозно, непринужденно держаться в кадре, даже если речь идет о ню-фотосессии. В повседневной жизни Даша предпочитает удобную одежду, а вот для светских выходов выбирает весьма соблазнительные наряды, которые выгодно подчеркивают ее достоинства.

Так, в сториз Instagram она показала роскошное черное бархатное платье c длинным флейфом, в котором появилась в качестве ведущей на одном из киевских ивентов. Наряд с глубоким вырезом на тонких бретелях со стразами и точно такой же окантовкой на лифе и талии, а также прозрачными вставками по бокам идеально подчеркнуло ее фигуру.

Певица дополнила торжественный образ свисающими длинными серьгами. Ее волосы уложены в аккуратную красивую прическу и завиты в упругие локоны. Макияж – с акцентом на губы с помадой темно-красного глубокого оттенка – трендом сезона и неоспоримой классикой.

Даша Астафьева с гостями мероприятия (фото: instagram.com/aurorasingerua)

На одном из снимков Дашу держат на руках четверо мужчин, а она лишь лучезарно улыбается в камеру, изящно подперев подбородок рукой.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что Даша Аастафьева показала эффектный фотосет на фоне ландшафтов Исландии. Она примерила несколько образов – от нежного в воздушном платье до откровенного в чулках и сетчатой блузке с корсетным лифом.

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