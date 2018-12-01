Новый год-2019: дизайнер дала советы, в чем встречать праздник

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Сейчас самое лучшее время, чтобы выбрать праздничный наряд

Популярная украинская дизайнер и фэшн-эксперт Анастасия Иванова порекомендовала образы, в которых лучше всего будет встречать грядущий Новый год. Об этом сообщает ТСН.

"Важно правильно подобрать цвет вашего наряда, ведь именно он в таком случае привлекает к нам удачу и положительно влияет на то, что происходит в нашей жизни",- сказала она.

По словам Ивановой, чтобы расположить к себе символ года, нужно выбрать яркий наряд, который подчеркнет вашу уверенность в себе – тогда успех будет сопутствовать вас круглый год.

При этом, утверждает дизайнер, ключевым цветом станет желтый и все его оттенки. Ведь как известно, символом 2019 будет Желтая земляная Свинья.

Однако для встречи 2019 года также можно выбирать наряды другой земной стихии. К примеру, белый цвет. Такие платья всегда выглядят роскошно, а символ следующего года любит этот цвет.

Также Иванова рекомендует красный цвет, который наполнит вас энергией, а также жизненными силами и вдохновением.

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Видео: РБК-Украина