Топ-10 самых красивых городов мира в период новогодних праздников

Видео: РБК-Украина

До сказочного праздника осталось совсем немного. И это самое лучшее время в году, потому что ожидание праздника теперь не только внутри каждого из нас: оно повсюду. Немало людей предпочитают встречать Новый год за границей.

Ведь зарубежные страны заряжают позитивной энергией, дарят массу эмоций и впечатлений. Если вы тоже думаете, куда бы поехать на праздники, LITE составил для вас подборку городов мира, которые сказочно красивы в этот период.

Лондон

Как правило, столицу Великобритании украшать начинают еще с октября, чтобы создать праздничное настроение заранее, погрузить горожан в атмосферу рождественского чуда – ведь для англичан этот праздник, пожалуй, самый любимый и почитаемый. Более 250 000 человек собираются каждый год вдоль берега Темзы, чтобы посмотреть, как Биг-Бен выполняет обратный отсчет и начинается 10-минутный захватывающий фейерверк. Если хотите держаться подальше от холода и толпы, заходите в London Sky Bar, здесь открывается великолепный вид на центр. Бесплатный общественный транспорт будет работать всю ночь, поэтому проблем с передвижением не возникнет, а первого числа направляйтесь в Гайд-парк или принимайте участие в ежегодном параде.

Нью-Йорк

Удивительным образом американцы, как никто, умеют создавать атмосферу праздника в своих городах, а особенно в Нью-Йорке – стоит только вспомнить, в какое масштабное торжество превращается зажигание огней на Рожественской елке! Сходите в Рокфеллер-Центр (или просто Capital, как называют это место на Рождество), чтобы увидеть огромную ель, украшенную гирляндами из 30 тысяч огней, которая, между прочим, появляется здесь каждую зиму с 1931 года.

Фото: pxhere.com

Париж

Эйфелева башня сияет, толпы туристов на Елисейских полях ‒ город превращается в одну большую компанию, угощающую друг друга шампанским. Если вы хотите провести эту ночь романтично, закажите круиз по Сене и наслаждайтесь звуками живого оркестра, неспешно проплывая сквозь огни города. К тому же рестораны и ночные клубы будут работать до утра.

Берлин

Берлин находится в лидерах самых тусовочных столиц Европы. Изюминкой города считается "Party Mile" – это 2-х километровый участок между Бранденбургскими воротами и Колоннами Победы. Здесь и будет происходить главная вечеринка. В этом году Берлин ожидает около миллиона туристов, возможно, одним из них станете именно вы.

Фото: theskinny.co.uk

Львов

Львов известен своими интересными тематическими заведениями, а туристы часто устраивают гастро-тур. Если вы хотите праздновать Новый год именно в кафе, уже сейчас бронируйте стол. В центре Львова каждый год организовывают огромную рождественскую ярмарку. Она расположена по всему периметру Площади Рынок. Там вы можете согреться вкусным глинтвейном и полакомиться различными видами домашних колбасок, пончиков и другой уличной еды. Также на ярмарке можно купить сувениры из Львова. На Площади Рынок также устанавливают традиционный каток. На праздники в центре Львова всегда шумно и весело.

Прага

Прага в новогодние праздники приобретает изысканность и утонченность. Многочисленные узкие улочки вымощенные брусчаткой, старинные костелы, невероятный замок на холме и арочные мостики создают атмосферу незабываемой городской сказки. Отдыхающим стоит посетить рождественскую ярмарку, что ежегодно проходит на Староместской площади. Здесь путешественники могут купить сувениры, попробовать чешские деликатесы и лакомства. Существует традиция загадывать желание на Карловом мосту, поскольку оно всегда сбывается.

Фото: easytravel.ro

Вена

Вена – любимый город интеллектуалов и художников и, пожалуй, лучшее место в Европе, чтобы изучать традиции празднования Нового года. Известные рождественские рынки, прогулки по старому городу, теплый глинтвейн и захватывающий фейерверк освещает ярмарку Wiener Prater.

Мадрид

Новый Год в Испании отличается одной особенно традицией. Все горожане и гости собираются на площади Пуэрта дель Соль, одной из самых старых и символических площадей Испании. Но, вместо того, чтобы успеть выпить шампанское пока часы пробьют 12, испанцы должны успеть съесть 12 виноградин, которые символизируют 12 месяцев в году. Ну а после того, как главные часы страны огласят, что Новый Год наступил, начинается мега шоу фейерверков, уличные шествия и карнавалы.

Рим

Древний и степенный Рим на Новый год преображается до неузнаваемости: деревья вдоль городских аллей, а также фасады домов, торговых центров и ресторанов окутывает сеть разноцветных гирлянд, празднично украшаются витрины магазинов, и повсеместно можно увидеть небольшие нарядные новогодние елки и красочные композиции из Библейских сюжетов, посвященных Рождеству. Самые большие рождественские ясли и огромная новогодняя ель возводятся в центре площади св. Петра. В дни празднования на площадях Рима открываются пёстрые ярмарки, на которых можно приобрести всевозможные сладости, рождественские сувениры и изделия искусных ремесленников.

Фото: romewise.com

Копенгаген

Самый прекрасный, красивый и завораживающий праздник в Копенгагене проводят, конечно же, в садах Тиволи. Этот огромный парк развлечений в центре города превращается в рождественскую феерию. 5 километров ярмарки, альпийская деревня на территории, миллионы лампочек и сотни инсталляций, огромный бесплатный каток, сцена, на которой показывают балет "Щелкунчик" и выступают вертепы, и многое, многое другое. Тут вы сможете попробовать также вкуснейшие традиционные блюда.

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