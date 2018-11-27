Аэропорт в Сингапуре украсили к Рождеству в стиле Гарри Поттера

Фото: аэропорт Чанги в Сингапуре (instagram.com/ourtraveldiaryy_)

Погрузитесь в мир магии в ожидании рейса

В аэропорту "Чанги" в Сингапуре установили красочные декорации и инсталляции, посвященные магической вселенной из книг о Гарри Поттере. Таким образом его украсили к рождественским и новогодним праздникам, сообщает CNN.

Терминалы в точности повторяют локации из магической истории Джоан Роулинг: туристы могут посетить волшебную иву и примерить мантии Хогвартса, а также поймать снитч в имитированной игре в квиддич.

Фото: Аэропорт "Чанги" в Сингапуре (Changi Airport Group)

Каждый терминал здания стилизовали под определенную локацию или период магического мира Поттерианы.

Декорации третьего терминала полностью повторяет волшебный городок Хогсмид — вместе с магазином сладостей Ханидюкс, чайным магазином Мадам Паддифут, магазином шуток Зонко, Совиной почтой и даже поездом "Хогвартс Экспресс".

Фото: Аэропорт "Чанги" в Сингапуре (Changi Airport Group)

В первом терминале расположена аллея Диагон, где находятся магазины волшебников Уизли и магазин снаряжения для игры в квиддич.

Фото: Аэропорт "Чанги" в Сингапуре (Changi Airport Group)

Один из терминалов также посвящен фильму “Фантастические звери и где они обитают”.

Декорации в аэропорту можно будет увидеть весь праздничный сезон — аж до середины февраля.

Фото: Аэропорт "Чанги" в Сингапуре (Changi Airport Group)

Ранее мы писали о том, чем путешествия полезны для здоровья. Некоторые ученые считают, что путешествия являются альтернативой лекарствам. Начнем с того, что это превосходные физические нагрузки, особенно если ваш отпуск проходит не только на пляже, а еще и в активных прогулках.

Напомним, был составлен рейтинг самых диких требований богатых туристов. Эксперты проанализировали запросы обеспеченных туристов за 2017-2018 годы и выделили топ-10 самых нестандартных. На первое место составители рейтинга поставили условие туриста, который попросил установить на территории дома аквариум для акулы.

Мы также писали о том, что отель на Бали ввел необычный запрет для постояльцев.

20 реальных деревушек, которые словно вышли из сказок (видео: STYLER.rbc.ua)