Вместо лекарств: чем путешествия полезны для здоровья

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Оказывается, путешествовать не просто приятно, но ещё и полезно для нашего здоровья

Не секрет, что путешествия обогащают нас духовно, развивают личностные качества и прекрасно отражаются на душевном состоянии. Но, кроме всего этого, путешествия, как оказалось, весьма полезны и для здоровья человека, пишет "Медикфорум".

Некоторые ученые считают, что путешествия являются альтернативой лекарствам. Начнем с того, что это превосходные физические нагрузки, особенно если ваш отпуск проходит не только на пляже, а еще и в активных прогулках.

Фото: (pxhere.com)

Для того, чтобы наша иммунная система работала хорошо, ей необходимы постоянные тренировки за счет контактов с разными патогенными. Существуют исследования, которые показывают, что небольшое воздействие грязи помогает стабилизировать работу организма и кишечника. Именно поэтому путешествия творят настоящие чудеса со здоровьем. В разных городах и странах мы сталкиваемся с разными бактериями и адаптируем к ним организм.



Нечего и говорить о том, что путешествия значительно снижают уровень стресса, а порой и вовсе избавляют от него. Стресс связан с рутиной повседневной жизни, а при путешествиях мы полностью меняем впечатления. Научно доказано, что путешествия делают нас более счастливыми, уменьшая уровень тревожности. Это одно из лучших лекарств против депрессий и разного рода маний. Достаточно даже трехдневной поездки куда-нибудь в новое место, как вероятность появления хорошего настроения и значительного уменьшения стресса повысится.



Фото: (pxhere.com)

Если вы обожаете путешествовать и делаете это часто, то тем самым снижаете риск инфаркта. К такому выводу пришли американские исследователи, которые выяснили, что ежегодные путешествия уменьшают опасность болезней сердца, включая и инфаркты за счет снижения уровня стресса. В частности, у ежегодно совершающих путешествия риск инфаркта на 30% ниже, по сравнению с теми, кто никуда не выезжает.

Напомним, ученые рассказали, какие "здоровые" продукты могут навредить организму.

До этого мы рассказывали, какие советы дал диетолог, чтобы не набрать вес зимой.

Отметим, что диетологи утверждают, что, если вы чувствуете голод вскоре после плотного приема пищи, те продукты, которые вы потребляете недостаточно энергоэффективны. Они выделили топ-12 продуктов, которые без лишних калорий помогут быть бодрыми в течение всего дня.

Видео: РБК-Украина