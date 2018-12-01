Новий рік-2019: дизайнер дала поради, в чому зустрічати свято

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Зараз найкращий час, щоб вибрати святкове вбрання

Популярна українська дизайнер і фешн-експерт Анастасія Іванова порекомендувала образи, в яких найкраще буде зустрічати наступаючий Новий рік. Про це повідомляє ТСН.

"Важливо правильно підібрати колір вашого вбрання, адже саме він у такому разі приваблює до нас удачу і позитивно впливає на те, що відбувається в нашому житті",- сказала вона.

За словами Іванової, щоб розташувати до себе символ року, потрібно вибрати яскравий наряд, який підкреслить вашу впевненість у собі – тоді успіх буде супроводжувати вас цілий рік.

При цьому, стверджує дизайнер, ключовим кольором стане жовтий й усі його відтінки. Адже як відомо, символом 2019 буде Жовта земляна Свиня.

Однак для зустрічі 2019 року також можна вибирати вбрання іншої земної стихії. Наприклад, білий колір. Такі сукні завжди виглядають розкішно, а символ наступного року любить цей колір.

Також Іванова рекомендує червоний колір, який наповнить вас енергією, а також життєвими силами і натхненням.

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Відео: РБК-Україна