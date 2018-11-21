Составлен рейтинг самых диких требований богатых туристов

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Самой распространенной просьбой является бассейн с акулами

Представители частной туристической компании Stay One Degree поделились с пользователями списком самых диких требованиях богатых путешественников. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Эксперты проанализировали запросы обеспеченных туристов за 2017-2018 годы и выделили топ-10 самых нестандартных. На первое место составители рейтинга поставили условие туриста, который попросил установить на территории дома аквариум для акулы.

Фото: pixabay.com

На втором месте оказалась комната страха, которая должна быть соединена с основной спальней жилища.

Замкнула тройку лидеров просьба подобрать помещение с вертолетной площадкой на территории.

Следующее в списке — требование путешественника предоставить дом с винным погребом с 30-летним "Бордо" и 50-летним виски.

В топ-10 диких требований также вошли: пуленепробиваемое стекло во всех комнатах, частная береговая линия, личный зоопарк с живыми экзотическими животными, предпочтительно с тигром, а также кастомизированные шкафы и личные стилисты по приезде.

Среди прочих запросов путешественников предназначенный для детей дом на дереве со всеми удобствами — электричеством, водопроводом, кинотеатром и игровой комнатой.

Напомним, были названы самые зависимые от туризма города мира. Туризм генерирует почти половину ВВП мексиканского города Канкун (49,6%). Большую часть иностранных посетителей Канкуна составляют американцы — 63 процента. В последнее время город часто посещают жители Канады и Аргентины.

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