"Ноги от ушей": Леся Никитюк в бассейне похвасталась идеальными формами в полосатом купальнике

Леся Никитюк, которая в рамках проекта "Ле маршрутка" со съемочной командой исследовала черноморское побережье и запад Украины, щедро делится с поклонниками свежими кадрами. После невероятных одесских закатов на диких пляжах и локаций с горами херсонских арбузов, телеведущая показала, как расслабляется после утомительных съемочных дней.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)



Леся в Instagram опубликовала несколько кадров, сделанных у бассейна в загородном клубе. На снимках Никитюк показала 49-й купальник из своей коллекции и продемонстрировала свою роскошную фигуру, сменив несколько будоражащих воображение поз.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Relax...49-й купальник", - подписала расслабленные кадры знаменитость.

Поклонники отметили в комментариях, что Леся хорошеет день ото дня и намекнули, чтобы кумир не затягивала с очередным постом, ведь они уже ждут демонстрацию очередного "юбилейного" 50-того купальника.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Купальник чума, хочется назвать себя в нем "попкоринка"

Леся, откуда купальник?)

Ну шикарно!

Це не красуня в полосатому купальнику - це тигриця на водопої)))

Ногі від вух)))

Queen

Класний купальник

Теперь эту воду можно назвать святой в ней же побывала Богиня

Как всегда прекрасна!

Дуже красива

В лучах духовного прозрения!

Купальник схожий на відро для попкорну

Купальник похож на обёртку с Макдональдс

Солнечный купальник



Кстати, поклонники творчества Леси Никитюк отмечают, что после танцевального конкурса Танці с зірками ее фигура заметно преобразилась, девушка скинула лишние килограммы и выглядит подтянутой. Теперь Леся с удовольствием демонстрирует свои шикарные формы в блоге, например, недавно Кстати, поклонники творчества Леси Никитюк отмечают, что после танцевального конкурса Танці с зірками ее фигура заметно преобразилась, девушка скинула лишние килограммы и выглядит подтянутой. Теперь Леся с удовольствием демонстрирует свои шикарные формы в блоге, например, недавно Леся продемонстрировала свои накаченные ягодицы в велосипедках , чем вызвала восторг подписчиков.

А еще, Леся делится с блоге снимками необычных мест Украины, которые она посещает путешествуя в рамках проекта "Ле маршрутка". Ведущая показала фанатам озеро розового цвета, которое сравнила с арбузным фрешем.

Кроме того, взобравшись на гору арбузов в Херсоне Леся Никитюк устроила забавный квест для своих подписчиков.