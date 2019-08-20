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"Ноги от ушей": Леся Никитюк в бассейне похвасталась идеальными формами в полосатом купальнике

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Ведущая еще недавно путешествовала по черноморскому побережью, но уже публикует фото с киевской области

Леся Никитюк, которая в рамках проекта "Ле маршрутка" со съемочной командой исследовала черноморское побережье и запад Украины, щедро делится с поклонниками свежими кадрами. После невероятных одесских закатов на диких пляжах и локаций с горами херсонских арбузов, телеведущая показала, как расслабляется после утомительных съемочных дней.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)


Леся в Instagram опубликовала несколько кадров, сделанных у бассейна в загородном клубе. На снимках Никитюк показала 49-й купальник из своей коллекции и продемонстрировала свою роскошную фигуру, сменив несколько будоражащих воображение поз.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Relax...49-й купальник", - подписала расслабленные кадры знаменитость.

Поклонники отметили в комментариях, что Леся хорошеет день ото дня и намекнули, чтобы кумир не затягивала с очередным постом, ведь они уже ждут демонстрацию очередного "юбилейного" 50-того купальника.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

  • Купальник чума, хочется назвать себя в нем "попкоринка"
  • Леся, откуда купальник?)
  • Ну шикарно!
  • Це не красуня в полосатому купальнику - це тигриця на водопої)))
  • Ногі від вух)))
  • Queen
  • Класний купальник
  • Теперь эту воду можно назвать святой в ней же побывала Богиня
  • Как всегда прекрасна!
  • Дуже красива
  • В лучах духовного прозрения!
  • Купальник схожий на відро для попкорну
  • Купальник похож на обёртку с Макдональдс
  • Солнечный купальник

Кстати, поклонники творчества Леси Никитюк отмечают, что после танцевального конкурса Танці с зірками ее фигура заметно преобразилась, девушка скинула лишние килограммы и выглядит подтянутой. Теперь Леся с удовольствием демонстрирует свои шикарные формы в блоге, например, недавно Леся продемонстрировала свои накаченные ягодицы в велосипедках, чем вызвала восторг подписчиков.

А еще, Леся делится с блоге снимками необычных мест Украины, которые она посещает путешествуя в рамках проекта "Ле маршрутка". Ведущая показала фанатам озеро розового цвета, которое сравнила с арбузным фрешем.

Кроме того, взобравшись на гору арбузов в Херсоне Леся Никитюк устроила забавный квест для своих подписчиков.

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