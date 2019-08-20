"Ноги від вух": Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику

Ведуча ще нещодавно подорожувала по чорноморському узбережжю, а вже публікує фото з київської області
Леся Нікітюк, яка в рамках проекту "Ле маршрутка" зі знімальною командою досліджувала чорноморське узбережжя і захід України, щедро ділиться з шанувальниками свіжими кадрами. Після неймовірних одеських заходів на диких пляжах і локацій з горами херсонських кавунів, телеведуча показала, як розслабляється після утомливих знімальних днів.
Леся в Instagram опублікувала кілька кадрів, зроблених біля басейну в заміському клубі. На знімках Никитюк показала 49-й купальник зі своєї колекції і продемонструвала свою розкішну фігуру, змінивши кілька поз, що розбурхують уяву.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Relax...49-й купальник", - підписала розслаблені кадри знаменитість.
Шанувальники зазначили в коментарях, що Леся гарнішає з кожним днем і натякнули, щоб кумир не затягувала з черговим постом, адже вони вже чекають на демонстрацію чергового "ювілейного" 50-того купальника.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
А ще, Леся ділиться з блозі знімками незвичайних місць України, які вона відвідує подорожуючи в рамках проекту "Ле маршрутка". Ведуча показала фанатам озеро рожевого кольору, яка порівняла з кавуновим фрешем.
Крім того, піднявшись на гору кавунів в Херсоні Леся Нікітюк влаштувала цікавий квест для своїх підписників.