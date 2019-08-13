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Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру "арбузного фреша"

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.08.2019 - 10:29
Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру "арбузного фреша"
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк продолжает открывать уникальные места Украины

Леся Никитюк уже несколько дней восхищает свою многотысячную армию поклонников красотами Херсонского края. Отметим, что украинская телеведущая  с головой ушла в съемки нового проекта, тематика которого посвящена путешествиям по Украине. Называется новая программа “LeМаршрутка”. Известно, что съемочная группа ездит по достопримечательностям нашей страны на маршрутке! И хотя деталей проекта пока что известно мало. Зато Никитюк с удовольствием показывает поклонникам все детали своей насыщенной поездки. Так, Леся снимает десятки фото и коротеньких видео, которыми делится в разделе сториз на своей instagram-страничке. А недавно Леся показала очередную потрясающую достопримечательность.

Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру &quot;арбузного фреша&quot;

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)  

Так, на в своем instagram-блоге Леся показала поклонникам серию фото из уникального места Херсонской области. Телеведущая побывала в так называемом Лемурийском озере. Вода в нем очень сильно насыщена солями. Кроме того, вода Лемурийского озера обогащена различными минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами, солями, преимущественно хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния. Поэтому она и розовая. 

Никитюк позирует в красивом озере по щиколотку. При этом на телеведущей видим уже знакомый наряд - черные велосипедки в блестках, короткий зелено-розовый топ на одно плечо, а также зеленая накидка. 

Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру &quot;арбузного фреша&quot;

Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру &quot;арбузного фреша&quot;

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) 

“Озеро арбузного фреша. Як думаєте що це??” - подписала фото Никитюк, обрщаясь также к поклонникам. 

Однако подписчики Лес очень быстро угадали это место. 

  • “Лемурийское озеро,от соли окрасилось в розовый” 
  • “Розове озеро на Арабатській стрілці, я там також була” 
  • “Це рожеве озеро, в Чаплинському р-нi” 
  • “У нас в Кривому Розі навіть калюжи такого кольору))” 

Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру &quot;арбузного фреша&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk 

Кстати, до этого Никитюк уже постила фото в таком же образе. Тогда ведущая только прибыла в Херсон. И сделала очень символичное фото - сидя на горе арбузов. 

При этом новое фото Леся подписала игриво: “Найди дыньки на фото”. 

Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру &quot;арбузного фреша&quot;

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) 

Напомним, ранее Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая "телочка". У телеведущей отличное чувство юмора. 

А еще раньше Никитюк позабавила "странным" фото в Каменец-Подольском. Тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами

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