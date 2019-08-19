Всем в пример: Леся Никитюк блеснула накачанными ягодицами в облегающих лосинах (видео)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк уже вернулась в Киев после длительного путешествия по Украине

Леся Никитюк не перестает восхищать поклонников как своими новыми образами, так и подтянутой фигурой. Следует отметить, что в последнее время Никитюк очень заметно похудела. Более того, ее формы стали заметнее рельефнее и спортивнее. Кстати, не так давно Никитюк в купальнике искупалась под водопадом! Поэтому украинская телеведущая с удовольствием хвастается поклонникам стильными образами в эффектных нарядах.

Так, на своей страничке в сети instagram (раздел сториз) Никитюк опубликовала парочку “пикантных” видео, на которых позирует в действительно ярком наряде. На телеведущей - удобный спортивный комплект. А именно - короткий топ на тонкий бретельках, а также лосины яркого желтого цвета. При этом топ и лосины выгодно облегают фигуру телеведущей.

Да и сама Леся не против была повертеться перед зеркалом, сняв свое отражение со всех ракурсов. В том числе телеведущая показала “вид сзади”, блеснув накачанными ягодицами. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Также чуть позже Леся отметила, что уже находится в Киеве. Напомним, что до этого Никитюк активно снималась в новой программе о путешествиях по Украине - “LeМаршрутка”, которую снимает “Новый канал”. И ведущей нового проект является именно Никитюк. Одна из последних областей, которые посетила программа - Одесская!

Здесь Никитюк показала серию новых образов, прошлась по Одессе. И конечно же, команда проекта посетила несколько достопримечательностей. При этом Леся также и чувство юмора демонстрировала. К примеру, недавно Никитюк опубликовала фото “с бывшими”. Телеведущая опубликовала забавный снимок, на котором позирует в маршрутке со “странными пассажирвами”.

Также до этого в Херсоне Леся Никитюк устроила провокационный квест для подписчиков. Телеведущая попросила поклонников "найти дыньки" на фото.