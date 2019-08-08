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Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.08.2019 - 13:26
Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телевдущая показала одну из достопримечательностей Украины

Леся Никитюк не умеет седеть на месте – энергичная телеведущая задействована на съемках сразу нескольких новых проектов, которые выйдут на экраны уже осенью. Одна из передач точно порадует поклонников звезды, которые соскучились по путешествиям с Лесей еще со времен ее участия в тревел-шоу "Орел и Решка". Леди Ле объявила о старте нового проекта о красоках Украины - "LeМаршрутка". На странице в Instagram публикует завораживающие фото на фоне чудес родной страны.

В этот раз телеведущая побаловала поклонников фото в купальнике с высокой посадкой под струями водопад. Леся поправляет мокрые волосы и подставляет ладони под мощный поток. Купальник выгодно подчеркнул достоинства фигуры Леди Ле и выделил ее тонкую талию и округлые бедра.

"Красивое место. Красивая страна", - подписала она на английском эффектный кадр.

Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики теледивы тут же узнали локацию – водопад в городе Сатанов Городокского района Хмельницкой области. Оно восхитились не только живописными украинсками достопримечательностями, но и внешним видом Леди Ле.

Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

  • Леся, ты агонь!
  • Классное фото!
  • Леська, ты большая молодец, простая классная!
  • Оболдеть какая красотка!
  • Невероятная!
  • Вау! Купальник очень классный
  • Самая лучшая!
  • Гарна дуже!
  • Вы невероятная!
  • Очень красиво!
  • Леся, у тебя классная фигура!
  • Круто, фантастика. Німфа!
 

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк опубликовала завораживающее фото, сделанное на каменном мосту в селе Пановцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Кстати,  Леся Никитюк показала смелый образом в леопардовых велосипедках. Свой аутфит она дополнила курткой с леопардовыми вставками.

Кроме того, Никитюк повеселила забавным фото, сделанном в загоне с овцами и оставила оригинальную подпись-рассуждение!

Стильная штучка: Леся Никитюк засветила пикантную зону декольте в ярком купальнике Блестящая Леся Никитюк засветила подтянутый животик в коротком топе
Новости Украины Леся Никитюк
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