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Нимб или НЛО? Леся Никитюк озадачила фанов снимком из Берлина

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Телеведущая наслаждается прогулками по немецкой столице

Леся Никитюк отправилась в Берлин, при этом цель поездки телеведущая пока не раскрывает. Но у нее явно есть свободное время - звезда с удовольствием гуляет по немецкой столице, а также лакомится вкусной кухней в местных ресторанах, вызывая зависть поклонников - ведь при этом она остается очень стройной! Леди Ле поделилась новым снимком с прогулки по городу, которым несколько озадачила фанов.

На опубликованном в Instagram фото Леся запечатлена на фоне живописного моста. Артистка позирует в стильном аутфите в спортивном стиле - полосатых брюках и черном худи, а волосы она собрала в высокий конский хвост. Интересной особенностью кадра является непонятный черный круг над головой знаменитости.

"Це в мене над головою німб чи НЛО? Берлін ти прекрасний", - прокомментировала кадр Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Впрочем, внимательные поклонники почти сразу заметили, что это просто один из фонарей на мосту так интересно попал на фото. При этом они также оставили и много шутливых забавных вариантов, что же это могло быть.

  • Это от фанаря
  • То тараканы в фрисби играют
  • Це тебе Німецькі папараці знимкують своїм дроном, не кожен день до них зірки такого масштаба приїзджають
  • И дальше ещё 2 НЛО
  • Не сіло, не впало, по небу плило, мабудь, все таки, це було НЛО!
  • Фонар
  • Сто пудово нимб!! Леся!!
  • Классная фотка
  • Нiмб, Лесю
  • ну звісно то німб
  • Нібито німб від фонвря, примірочка. А таки пасує!!!
  • НЛОФОНАРЬ
  • Леся ти прекрасна
  • 100% німб над головою!!і це явний доказ що на фото справжній янгол!
  • Лесько , то НЛО в формі німба

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, ранее Леся сверкнула стройными ножками на пикантном фото из отеля - ведущая позировала у окна в одном лишь банном халате, а также с полотенцем на голове и маской на лице.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом.

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