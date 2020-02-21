Нимб или НЛО? Леся Никитюк озадачила фанов снимком из Берлина

Телеведущая наслаждается прогулками по немецкой столице
Леся Никитюк отправилась в Берлин, при этом цель поездки телеведущая пока не раскрывает. Но у нее явно есть свободное время - звезда с удовольствием гуляет по немецкой столице, а также лакомится вкусной кухней в местных ресторанах, вызывая зависть поклонников - ведь при этом она остается очень стройной! Леди Ле поделилась новым снимком с прогулки по городу, которым несколько озадачила фанов.
На опубликованном в Instagram фото Леся запечатлена на фоне живописного моста. Артистка позирует в стильном аутфите в спортивном стиле - полосатых брюках и черном худи, а волосы она собрала в высокий конский хвост. Интересной особенностью кадра является непонятный черный круг над головой знаменитости.
"Це в мене над головою німб чи НЛО? Берлін ти прекрасний", - прокомментировала кадр Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Впрочем, внимательные поклонники почти сразу заметили, что это просто один из фонарей на мосту так интересно попал на фото. При этом они также оставили и много шутливых забавных вариантов, что же это могло быть.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
К слову, ранее Леся сверкнула стройными ножками на пикантном фото из отеля - ведущая позировала у окна в одном лишь банном халате, а также с полотенцем на голове и маской на лице.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее Леся Никитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом.