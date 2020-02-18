Леся Никиитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая "сдала"свои объемы и параметры фигуры

Леся Никитюк - обладательница стройных форм и модельного роста. В детстве девушка комплексовала из-за за своей внешности, ей было сложно подобрать одежду по размеру - все вещи были маловаты. Теперь же она с удовольствием демонстрирует точеную фигуру на публике и хвастается пляжными снимками, а дизайнерские наряды сидят на ней идеально. Так, ведущая решилась рассекретить свои параметры и открыто написала об этом в Instagram.

Леди Ле опубликовала весьма пикантные фото, на котором продемонстрировала роскошный бюст. Она позирует в нарде с объемными рукавами, максимально оголяющем линию декольте. Акцент в макияже сделан на выразительные глаза.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"My secret. Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год) мне говорят одну и ту же фразу!

- Ого! Вы такая высокая.

Серьезно?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!

- Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см)

-длина ноги от бедра 110 см

-размер ноги (40,41)

-объем груди 90,

-талия 68,

-бедра 100!

И самое главное... мезинец 4 сантиметра", - подписала теледива снимок, рассекретив все свои параметры.

Поклонники Леди Ле пришли в восторг от горячего фото и похвалили звезду за ее откровенность.

Леся,ви незвичайна,не схожа на звичних зірок,ви особлива,вас люди люблять!

Леся, как всегда красотка

Афродіта

Агонь....пантера перед прыжком...

Леська, ты супер

Леся, а вы не задумывались о карьере модели? Вы же просто, как с обложки журнала

Красивые

Красотка

Гарна

Богиня...

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала яркий образ в красной водолазке с броским макияжем глаз и поделилась впечатлениями от похода на всемирно известное шоу.