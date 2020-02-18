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Леся Никиитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.02.2020 - 09:51
Леся Никиитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая "сдала"свои объемы и параметры фигуры

Леся Никитюк - обладательница стройных форм и модельного роста. В детстве девушка комплексовала из-за за своей внешности, ей было сложно подобрать одежду по размеру - все вещи были маловаты. Теперь же она с удовольствием демонстрирует точеную фигуру на публике и хвастается пляжными снимками, а дизайнерские наряды сидят на ней идеально. Так, ведущая решилась рассекретить свои параметры и открыто написала об этом в Instagram.

Леди Ле опубликовала весьма пикантные фото, на котором продемонстрировала роскошный бюст. Она позирует в нарде с объемными рукавами, максимально оголяющем линию декольте. Акцент в макияже сделан на выразительные глаза.

Леся Никиитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"My secret. Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год) мне говорят одну и ту же фразу!
- Ого! Вы такая высокая.
Серьезно?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!
- Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см)
-длина ноги от бедра 110 см
-размер ноги (40,41)
-объем груди 90,
-талия 68,
-бедра 100!
И самое главное... мезинец 4 сантиметра", - подписала теледива снимок, рассекретив все свои параметры.

Поклонники Леди Ле пришли в восторг от горячего фото и похвалили звезду за ее откровенность.

  • Леся,ви незвичайна,не схожа на звичних зірок,ви особлива,вас люди люблять!
  • Леся, как всегда красотка
  • Афродіта
  • Агонь....пантера перед прыжком...
  • Леська, ты супер
  • Леся, а вы не задумывались о карьере модели? Вы же просто, как с обложки журнала
  • Красивые
  • Красотка
  • Гарна
  • Богиня...

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала яркий образ в красной водолазке с броским макияжем глаз и поделилась впечатлениями от похода на всемирно известное шоу.

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