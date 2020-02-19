ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Хватит есть и не толстеть!" Стройная Леся Никитюк показала, как нарушает диету в Берлине

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.02.2020 - 10:47
"Хватит есть и не толстеть!" Стройная Леся Никитюк показала, как нарушает диету в Берлине
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая поделилась аппетитным фото из итальянского ресторана

Леся Никитюк может похвастаться высоким ростом и при этом весьма стройной фигурой, которую она с удовольствием демонстрирует в стильных нарядах и купальниках. Недавно телеведущая рассекретила все свои параметры и в шутку попросила поменьше обращать внимания на ее рост, ведь она каждый день слышит о том, какая же она высокая. К слову, рост звезды составляет 180 сантиметров. При этом Леся известная любительница вкусно поесть и нередко показывает в сети, чем лакомилась на этот раз.

Сейчас артистка находится в Берлине, где не упустила случая отправиться в настоящий итальянский ресторан. В своем Instagram Никитюк поделилась аппетитным кадром, на котором она с наслаждением ест пасту. Знаменитость одета в белую рубашку, а на лицо нанесла минимальный нюдовый макияж.

Вопреки своему обыкновению, Леди Ле никак не стала подписывать снимок.

&quot;Хватит есть и не толстеть!&quot; Стройная Леся Никитюк показала, как нарушает диету в Берлине

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики теледивы тут же засыпали ее комментариями, при этом многие интересуются, как ей удается так много есть и при этом не поправляться и даже в шутку называют ее ведьмой.

  • Леся все тiki жре, та луки мiняе. От лафа
  • Смачного! Їжте на здоров'я, ато худа, як трясця!
  • Хватить жерти і не жирніти))) вєдьма чи шо?!
  • Постоянно кушает, постоянно)...
  • Как можно кушать и не поправляться и быть такой стпойной???
  • Роскішна білявка
  • Красивая
  • Очаровательная красавица Леся
  • Во где глаза живые! Конечно, макароны небось ещё с мясом. Потом опять пол года только в одежде
  • Смачного)
  • Ест и не толстеет. Что за человек?!
  • Обжоркіна Леся Іванівна.
  • А как же фигура, Лесюнь ?)

&quot;Хватит есть и не толстеть!&quot; Стройная Леся Никитюк показала, как нарушает диету в Берлине

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала яркий образ в красной водолазке с броским макияжем глаз и поделилась впечатлениями от похода на всемирно известное цирковое шоу.

Леся Никиитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом Lady in Red: Леся Никитюк покорила ярким образом с броским макияжем
Новости Украины Леся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь