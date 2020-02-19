"Хватит есть и не толстеть!" Стройная Леся Никитюк показала, как нарушает диету в Берлине

Ведущая поделилась аппетитным фото из итальянского ресторана
Леся Никитюк может похвастаться высоким ростом и при этом весьма стройной фигурой, которую она с удовольствием демонстрирует в стильных нарядах и купальниках. Недавно телеведущая рассекретила все свои параметры и в шутку попросила поменьше обращать внимания на ее рост, ведь она каждый день слышит о том, какая же она высокая. К слову, рост звезды составляет 180 сантиметров. При этом Леся известная любительница вкусно поесть и нередко показывает в сети, чем лакомилась на этот раз.
Сейчас артистка находится в Берлине, где не упустила случая отправиться в настоящий итальянский ресторан. В своем Instagram Никитюк поделилась аппетитным кадром, на котором она с наслаждением ест пасту. Знаменитость одета в белую рубашку, а на лицо нанесла минимальный нюдовый макияж.
Вопреки своему обыкновению, Леди Ле никак не стала подписывать снимок.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики теледивы тут же засыпали ее комментариями, при этом многие интересуются, как ей удается так много есть и при этом не поправляться и даже в шутку называют ее ведьмой.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее Леся Никитюк показала яркий образ в красной водолазке с броским макияжем глаз и поделилась впечатлениями от похода на всемирно известное цирковое шоу.