Німб або НЛО? Леся Нікітюк спантеличила фанів знімком з Берліна

Телеведуча насолоджується прогулянками по німецькій столиці
Леся Нікітюк вирушила в Берлін, при цьому мету поїздки телеведуча поки не розкриває. Але у неї є вільний час - зірка із задоволенням гуляє по німецькій столиці, а також ласує смачною кухнею в місцевих ресторанах, викликаючи заздрість шанувальників - адже при цьому вона залишається дуже стрункою! Леді Ле поділилася новим знімком з прогулянки по місту, яким дещо спантеличила фанів.
На опублікованому в Instagram фото Леся зображена на тлі мальовничого мосту. Артистка позує в стильному аутфиті в спортивному стилі - смугастих штанях і чорному худі, а волосся вона зібрала у високий кінський хвіст. Цікавою особливістю кадру є незрозуміле чорне коло над головою знаменитості.
"Це в мене над головою німб чи НЛО? Берлін ти прекрасний", - прокоментувала кадр Нікітюк.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Втім, уважні шанувальники майже відразу помітили, що це просто один з ліхтарів на мосту так цікаво потрапив на фото. При цьому вони також залишили і багато жартівливих забавних варіантів, що ж це могло бути.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
До речі, раніше Леся блиснула стрункими ніжками на пікантному фото з готелю - ведуча позувала біля вікна в одному лише банному халаті, а також з рушником на голові і маскою на обличчі.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розекрестила свої параметри і спокусила розкішним бюстом.