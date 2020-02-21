Німб або НЛО? Леся Нікітюк спантеличила фанів знімком з Берліна

Леся Нікітюк вирушила в Берлін, при цьому мету поїздки телеведуча поки не розкриває. Але у неї є вільний час - зірка із задоволенням гуляє по німецькій столиці, а також ласує смачною кухнею в місцевих ресторанах, викликаючи заздрість шанувальників - адже при цьому вона залишається дуже стрункою! Леді Ле поділилася новим знімком з прогулянки по місту, яким дещо спантеличила фанів.

На опублікованому в Instagram фото Леся зображена на тлі мальовничого мосту. Артистка позує в стильному аутфиті в спортивному стилі - смугастих штанях і чорному худі, а волосся вона зібрала у високий кінський хвіст. Цікавою особливістю кадру є незрозуміле чорне коло над головою знаменитості.

"Це в мене над головою німб чи НЛО? Берлін ти прекрасний", - прокоментувала кадр Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Втім, уважні шанувальники майже відразу помітили, що це просто один з ліхтарів на мосту так цікаво потрапив на фото. При цьому вони також залишили і багато жартівливих забавних варіантів, що ж це могло бути.

Це від фанаря

То таргани в фрісбі грають

Це тобі Німецькі папараці знимкують своїм дроном, не кожен день до них зірки такого масштабу приїзджають

І далі ще 2 НЛО

Не сіло, не впало, по небу плило, мабудь, все таки, це було НЛО!

Фонар

Сто пудовий німб!! Леся!!

Класна фотка

Німб, Лесю

ну звісно то німб

Нібито німб від фонвря, примірочка А таки пасує!!!

НЛОФОНАРЬ

Леся ти прекрасна

100% німб над головою!!і це явний доказ що на фото справжній янгол!

Лесько , то НЛО у формі німба

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, раніше Леся блиснула стрункими ніжками на пікантному фото з готелю - ведуча позувала біля вікна в одному лише банному халаті, а також з рушником на голові і маскою на обличчі.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розекрестила свої параметри і спокусила розкішним бюстом.