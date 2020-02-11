Худеем с Лесей: Никитюк рассказала, какая диета помогает ей быть в форме

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда раскрыла свои секреты стройности и красоты

Леся Никитюк - обладательница модельного роста и прекрасной фигуры, которую не стесняется демонстрировать во всей красе. В последнее время она не на шутку будоражит своих поклонников жаркими кадрами, на некоторых из которых и вовсе позирует топлес, а также восхищает точеной талией и бесконечными ногами. Вероятно, многие стали интересоваться секретами такой восхитительной формы, так что Леди Ле решила рассказать о своей диете.

Телеведущая опубликовала атмосферный снимок из кафе, на котором она сидит за столиком в красном пуловере. Перед звездой стоит аппетитная тарелка борща. По словам Леси, она не особо много делает для похудения, так как у нее просто нет на это времени.

Однако некоторых ограничений в еде все же придерживается и именно они помогают ей сохранять стройность и красоту.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"#худеемСЛесей Це просто хештег.. бо я нічого не роблю щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і шо ви думаєте??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. В раціоні лишилась, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз в тиждень", - поделилась секретами красоты Никитюк.

Подписчики благодарят теледиву за полезные советы и восхищаются ее красотой и фигурой.

Леся,ну в тебе що не фотка ,то клааас,ти супер)))

А як же соляночка?

Молодець, треба їсти все, щоб сили були для складного графіку роботи

При такой харизме диета ничему! Вы просто классная!!!!

Борщ без картошечки и сметанки, это не борщ

Супер! Молодець

Леся, яка ви красива дівчина! Оце дяка вашим батькам - всі разом тричі лобом в коліна!)

Красотка, але виглядаєш ти так ніби весь час на дієті молодець

Леська ти молодець

Борщ і сало - це святе!

Красивая

Якась не дуже щадоволена життям на фото

Погляд кішечки

Вау борщик наминаем

Це чудова дієта! Звичайна ..та де не треба вживати багато вуглеводів.Дієта супер!!! Але як? Як без жереної картоплі????

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее эффектная Леся Никитюк в бикини и топе показала курортное фото под пальмой.