Худеем с Лесей: Никитюк рассказала, какая диета помогает ей быть в форме

Звезда раскрыла свои секреты стройности и красоты
Леся Никитюк - обладательница модельного роста и прекрасной фигуры, которую не стесняется демонстрировать во всей красе. В последнее время она не на шутку будоражит своих поклонников жаркими кадрами, на некоторых из которых и вовсе позирует топлес, а также восхищает точеной талией и бесконечными ногами. Вероятно, многие стали интересоваться секретами такой восхитительной формы, так что Леди Ле решила рассказать о своей диете.
Телеведущая опубликовала атмосферный снимок из кафе, на котором она сидит за столиком в красном пуловере. Перед звездой стоит аппетитная тарелка борща. По словам Леси, она не особо много делает для похудения, так как у нее просто нет на это времени.
Однако некоторых ограничений в еде все же придерживается и именно они помогают ей сохранять стройность и красоту.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"#худеемСЛесей Це просто хештег.. бо я нічого не роблю щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і шо ви думаєте??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. В раціоні лишилась, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз в тиждень", - поделилась секретами красоты Никитюк.
Подписчики благодарят теледиву за полезные советы и восхищаются ее красотой и фигурой.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее эффектная Леся Никитюк в бикини и топе показала курортное фото под пальмой.