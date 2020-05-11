Нежно и элегантно: Мелания Трамп в бледно-розовом наряде трогательно обратилась ко всем матерям

На днях Мелания Трамп вместе с мужем Дональдом появилась на публике - в Розовом саду Белого дома состоялась официальная церемония в честь Национального дня молитвы, на которой президент США и его супруга выступили с официальной речью. Для выхода в свет первая леди выбрала трендовое платье А-силуэта песочного оттенка без рукавов в стиле сафари от Diоr. А в День матери 10 мая Мелания вновь порадовала стильным появлением - она записала трогательное видеообращение ко всем матерям.

Ролик был опубликован на официальной Instagram-страничке миссис Трамп. В видео она предстала в бледно-розовом платье миди с небольшим плиссе на юбке и без рукавов. Наряд от бренда Gabriela Hearst стоит в продаже около 3000 долларов.

Первая леди Америки дополнила эффектный и в то же время нежный образ выразительным макияжем с акцентом на глаза и подчеркнула скулы розовым хайлайтером.

Отметим, что этот стильный наряд 50-летняя Мелания надела не в первый раз — она уже носила его на обеде супруг губернаторов в 2018 году, проходившем в Восточном зале Белого дома.

Мелания Трамп в 2018 году (фото: instagram.com/flotus)

"В этот День матери я хочу воспользоваться моментом, чтобы почтить и поблагодарить всех заботливых, самоотверженных и преданных мам Америки. Любовь матери не может быть заменена или воспроизведена. Матери обеспечивают комфорт и заботу, в которой нуждается ребенок, чтобы расти, процветать и преуспевать. Матери служат образцом для подражания для наших детей, мотивируя нас работать и мечтать. Матери также играют жизненно важную роль в обществе, формируя нравы и ценности будущих поколений наших лидеров и новаторов", - обратилась к американцам жена президента.

Мелания Трамп (скриншот с видео)

"Я прошу каждого из вас сегодня уделить время, чтобы поблагодарить мать и сообщить ей, как сильно вы ее цените. Я желаю всем нашим матерям счастливого Дня матери. Пусть Бог благословит вас, и Бог благословит Соединенные Штаты Америки", - подытожила Мелания.

Ранее Мелания Трамп поразила необычно дерзким луком в джинсах и массивных ботинках.