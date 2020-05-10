Мелания Трамп в Diоr показала безупречный стиль во время первого официального выхода на карантине

Мелания Трамп (коллаж: РБК-Украина)

Первая леди США впечатлила мощной речь

Мелания Тарам впервые за время карантина и изоляции появилась на публичном мероприятии, сопровождая муже, президента США Дональда Трампа. До этого поводом для небольшого нарушения мер безопасности стала высадка деревьев у Белого дома, которая была приурочена к празднованию Дня Земли (22 апреля). А на днях в Розовом саду Белого дома состоялась официальная церемония в честь Национального дня молитвы. На мероприятии с официальной речью выступили Дональд и Мелания Трамп.

Первая леди появилась в трендовом стильном наряде, подчеркнувшем достоинства фигуры. Но при этом сдержанном, как и предполагает дресс-код события.

К слову, и президент США, и первая леди появились на публике без маски и перчаток. Трамп с женой даже держались за руки.

Скриншот:instagram.com/melaniatrump.style

Первая леди Америки отдала предпочтение платью А-силуэта песочного оттенка без рукавов в стиле сафари с накладными карманами от Diоr. Талию она выделила тонким кожаным черным ремешком. Свой образ Мелания дополнила туфлями на тонкой шпильке "питоновой" расцветки от Christian Louboutin.

Макияж и прическа Мелании были традиционными для первой леди – выразительные смоки-айси аккуратно уложенные в крупные локоны волосы, открывающее лицо.

Мелания с трибуны призвала молиться за тех, кто заболел коронавирусной инфекцией и борется за жизнь, поддержать их семьи и родных, а также медиков, которые самоотверженно выполняют жизненно важную миссию в непростое время испытаний.

Ранее Мелания Трамп поразила необычно дерзким луком в джинсах и массивных ботинках.