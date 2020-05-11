Ніжно і елегантно: Меланія Трамп в блідо-рожевому вбранні зворушливо звернулася до всіх матерів

На днях Меланія Трамп разом з чоловіком Дональдом з'явилася на публіці - в Рожевому саду Білого дому відбулася офіційна церемонія на честь Національного дня молитви, на якій президент США та його дружина виступили з офіційною промовою. Для виходу в світ перша леді обрала трендову сукню А-силуету пісочного відтінку без рукавів в стилі сафарі від Diоr. А в День матері 10 травня Меланія знову порадувала стильною появою - вона записала зворушливе відеозвернення до всіх матерів.

Ролик був опублікований на офіційній Instagram-сторінці місіс Трамп. У відео вона постала у блідо-рожевій сукні міді з невеликим плісе на спідниці і без рукавів. Вбрання від бренду Gabriela Hearst коштує у продажу близько 3000 доларів.

Перша леді Америки доповнила ефектний і в той же час ніжний образ виразним макіяжем з акцентом на очі і підкреслила вилиці рожевим хайлайтером.

Зазначимо, що цей стильний наряд 50-річна Меланія вдягла не в перший раз — вона вже носила його на обіді дружин губернаторів в 2018 році, що проходив в Східному залі Білого дому.

Меланія Трамп у 2018 році (фото: instagram.com/flotus)

"У цей День матері я хочу скористатися моментом, щоб вшанувати і подякувати всіх турботливих, самовідданих і відданих мам Америки. Любов матері не може бути замінена або відтворена. Матері забезпечують комфорт і турботу, якої потребує дитина, щоб рости, процвітати і бути успішною. Матері служать зразком для наслідування для наших дітей, мотивуючи нас працювати і мріяти. Матері також відіграють життєво важливу роль у суспільстві, формуючи звичаї та цінності майбутніх поколінь наших лідерів і новаторів", - звернулася до американців дружина президента.

Меланія Трамп (скріншот з відео)

"Я прошу кожного з вас сьогодні приділити час, щоб подякувати матері і повідомити їй, як сильно ви її цінуєте. Я бажаю всім нашим матерям щасливого Дня матері. Нехай Бог благословить вас, і Бог благословить Сполучені Штати Америки", - підсумувала Меланія.

Раніше Меланія Трамп вразила незвично зухвалим луком в джинсах і масивних черевиках.