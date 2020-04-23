Мелания Трамп в элегантном тренче и с золотой лопатой вместо аксессуаров взялась за высадку деревьев у Белого дома

Мелания Трамп (коллаж: РБК-Украина)

Мелания Трамп была, как всегда, на "стильном пике"

Мелания Трамп наконец появилась на публике — впервые за полтора месяца! Семья президента США находится на домашней изоляции из-за пандемии коронавируса и еще ни разу не нарушила режим “социального отстранения”. Все официальные мероприятия отменены, встречи перенесены в онлайн-формат. Единственная возможность хоть как-то выйти на связь с поклонниками была у Мелании во время католической Пасхи 12 апреля. Тогда первая леди США записала поздравительное видео из своего сада, выбрав изысканное платье яркого зеленого оттенка. А на днях Мелания порадовала поклонников новым стильным выходом и не менее ярким образом.

Есть еще одно мероприятие, которое Дональд и Мелания Трамп не смогли проигнорировать — Международный день Земли (22 апреля). Чтобы еще раз привлечь внимание к экологической проблеме, супруги решили немного нарушить режим самоизоляции. На зеленой лужайке около Белого дома Мелания и Дональд Трамп вместе высадили дерево — клен!

Примечательно, что даже для такого мероприятия Мелания подобрала эффектный деловой образ, продуманный до мелочей. Все же супруга президента США понимала, что в такие дни к ее персоне будет приковано особо пристальное внимание.

И вновь фолловеры Мелании увидели образ в зеленых тонах, что подобает поводу. Трамп выбрала платье-плащ на запах длины чуть ниже колена. Кстати, зеленый также считается цветом надежды.

Тренч от Victoria Beckham Мелания сочетает с серебристыми лодочками на острой шпильке от Manolo Blahnik. Безусловно, такая обувь совершенно не подходит для высадки деревьев. Но миссис Трамп виртуозно справилась со своей задачей даже на каблуках.

Первая леди США отказалась на этот раз от вычурных аксессуаров. Вместо них она выбрала золотую лопату! Волосы Мелания, как обычно, распустила. А макияж сделала с акцентом на глаза.

Саженец клена бизнес-леди высаживала не сама, а в компании с Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом и его женой. Все четверо не использовали маски и перчатки, хотя при этом не соблюдали и социальную дистанцию.

Напомним, ранее Мелания Трамп удивила неожиданно дерзким образом в джинсах и грубых ботинках.

Фото в материале: instagram.com/flotus