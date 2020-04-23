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Мелания Трамп в элегантном тренче и с золотой лопатой вместо аксессуаров взялась за высадку деревьев у Белого дома

Lite » Мода 23.04.2020 - 13:02
Мелания Трамп в элегантном тренче и с золотой лопатой вместо аксессуаров взялась за высадку деревьев у Белого дома
Мелания Трамп (коллаж: РБК-Украина)

Мелания Трамп была, как всегда, на "стильном пике"

Мелания Трамп наконец появилась на публике — впервые за полтора месяца! Семья президента США находится на домашней изоляции из-за пандемии коронавируса и еще ни разу не нарушила режим “социального отстранения”. Все официальные мероприятия отменены, встречи перенесены в онлайн-формат. Единственная возможность хоть как-то выйти на связь с поклонниками была у Мелании во время католической Пасхи 12 апреля. Тогда первая леди США записала поздравительное видео из своего сада, выбрав изысканное платье яркого зеленого оттенка. А на днях Мелания порадовала поклонников новым стильным выходом и не менее ярким образом.

Есть еще одно мероприятие, которое Дональд и Мелания Трамп не смогли проигнорировать — Международный день Земли (22 апреля). Чтобы еще раз привлечь внимание к экологической проблеме, супруги решили немного нарушить режим самоизоляции. На зеленой лужайке около Белого дома Мелания и Дональд Трамп вместе высадили дерево — клен!

Мелания Трамп в элегантном тренче и с золотой лопатой вместо аксессуаров взялась за высадку деревьев у Белого дома

Мелания Трамп в элегантном тренче и с золотой лопатой вместо аксессуаров взялась за высадку деревьев у Белого дома

Примечательно, что даже для такого мероприятия Мелания подобрала эффектный деловой образ, продуманный до мелочей. Все же супруга президента США понимала, что в такие дни к ее персоне будет приковано особо пристальное внимание.

И вновь фолловеры Мелании увидели образ в зеленых тонах, что подобает поводу. Трамп выбрала платье-плащ на запах длины чуть ниже колена. Кстати, зеленый также считается цветом надежды.

Тренч от Victoria Beckham Мелания сочетает с серебристыми лодочками на острой шпильке от Manolo Blahnik. Безусловно, такая обувь совершенно не подходит для высадки деревьев. Но миссис Трамп виртуозно справилась со своей задачей даже на каблуках.

Мелания Трамп в элегантном тренче и с золотой лопатой вместо аксессуаров взялась за высадку деревьев у Белого дома

Мелания Трамп в элегантном тренче и с золотой лопатой вместо аксессуаров взялась за высадку деревьев у Белого дома

Первая леди США отказалась на этот раз от вычурных аксессуаров. Вместо них она выбрала золотую лопату! Волосы Мелания, как обычно, распустила. А макияж сделала с акцентом на глаза.

Саженец клена бизнес-леди высаживала не сама, а в компании с Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом и его женой. Все четверо не использовали маски и перчатки, хотя при этом не соблюдали и социальную дистанцию.

Напомним, ранее Мелания Трамп удивила неожиданно дерзким образом в джинсах и грубых ботинках.

Фото в материале: instagram.com/flotus

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